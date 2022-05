“Aunque existen, sin fecha para obras en el tianguis de Atlixco”: Ariadna Ayala

Atlixco. No existe fecha para realizar las obras programadas para este año 2022 en el Consejo de Planeación Municipal (Coplam) dentro del perímetro del tianguis regional, adelantó la alcalde Ariadna Ayala Camarillo quien se deslindó de los miles de volantes soltados el fin de semana en ese mercado y los cuales fustigaron esos posibles trabajos.

“De repente existen personas quienes no manejan la información precisa. Quiero dejar en claro una cosa: no es cierta, de manera absoluta, la versión difundida en esos papeles. En el ayuntamiento no tenemos fecha y nada por el estilo”, agregó.

Durante una entrevista con los reporteros, insistió ese intento de comunicado no contenía, por ejemplo, las firmas o el nombre de los responsables de imprimirlo y entregarlo. “Entonces no es un tema oficial. Y repito no es verdad el texto”.

- Anuncio -

En cuanto al tema de la socialización de esas y otras obras públicas en este gobierno, la funcionaria destacó eso es un aspecto fundamental. “En el marco de un gobierno local, la toma de decisiones de manera conjunta con los ciudadanos debe ser una práctica normal y cotidiana. Es crear una ruta para construir cosas de manera muy responsable. Y al mismo tiempo es necesario generar consultas, debates y reatroalimentar ese tipo de planes para hacerlos más sólidos”, selló.

Finalmente Ayala Camarillo admitió la existencia dentro del propio Coplam de tres obras en la colonia Álvaro Obregón considerada el epicentro del tianguis regional. “Sí existen, pero no hay fecha para llevarlas a cabo”, soltó.

Este fin de semana apareció de manera misteriosa y por cientos un volante en el tianguis regional en donde además de poner en duda las obras públicas en esa zona programadas por el ayuntamiento, piden a los vendedores enterarse bien de la logística para no perder clientes en caso de reubicarlos.

- Anuncio -

“A todos los comerciantes del tianguis: te damos a conocer, ¿o ya te informaron tus líderes? de las obras que realizará el Ayuntamiento y que están aprobadas por el Cabildo (sic) local. Una de ellas es en la calle 11 Poniente, entre la avenida Independencia y la calzada de El Carmen”, destaca.

La siguiente obra, externa el panfleto sin firma, “es en la calle 3 Sur, entre avenida Manuel Ávila Camacho y hasta topar con la 19 Poniente. Y finalmente en la 7 Sur. Se trata de dos reencarpetamientos y de un drenaje sanitario. Como pueden darse cuenta, la afectación es en la zona del tianguis. Por eso lanzamos la siguiente pregunta: ¿Dónde ejercerás tu venta? Infórmate”.