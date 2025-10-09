Jueves, octubre 9, 2025
NoticiasPolítica

Aún no hay consenso con el PVEM y PT sobre desaparición del fuero y plurinominales: Carvajal

En conferencia de medios, el legislador sostuvo que los partidos aliados tienen la postura de que deben de permanecer los diputados de representación proporcional

El diputado federal Alejandro Carvajal Hidalgo explicó los alcances de la reforma política electoral que promoverá la presidenta.
El diputado federal Alejandro Carvajal Hidalgo explicó los alcances de la reforma política electoral que promoverá la presidenta. Foto: Es Imagen
Efraín Núñez

Aún no hay consenso con el PVEM y PT sobre desaparición del fuero y plurinominales en la discusión de la reforma política, afirmó Alejandro Carvajal Hidalgo, diputado federal por Morena. En conferencia de medios, el legislador sostuvo que los partidos aliados tienen la postura de que deben de permanecer los diputados de representación proporcional, así como la protección para evitar persecuciones políticas.

El legislador precisó que hay resistencia por parte del PVEM y el PT para desaparecer las diputaciones y senadurías de representación proporcional. “No hay aún consenso generalizado en estos temas porque debe de haber una mayor representación, no hay consenso de que se eliminen los plurinominales”, subrayó.

Pese a la postura de estas fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, Carvajal Hidalgo rechazó que estén saboteando la propuesta de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, si no que más bien tienen su punto de vista y debe ser escuchado.

Sin embargo, destacó que la propuesta de suprimir los organismos públicos locales electorales, incluidos el Instituto Electoral del Estado de Puebla y sus homólogos en las entidades federativas, gana terreno entre los legisladores.

Carvajal señaló que el único consenso hasta ahora entre las bancadas es la reducción del financiamiento público para partidos políticos, además de la desaparición de los Ople y los tribunales electorales estatales. Esta reforma, que será presentada formalmente en febrero próximo, representa uno de los cambios estructurales más importantes en la organización electoral del país.

Asimismo, Carvajal expuso que si se concreta la desaparición de los organismos electorales locales, el Instituto Nacional Electoral será responsable de la organización de los procesos electorales para gubernaturas, diputaciones locales, presidencias municipales y designación de magistrados en las 32 entidades federativas del país. “Hay duplicidad de recursos. La materia electoral es de índole federal: las listas nominales, la cartografía. Ha habido muchas críticas en torno a los Ople. Si desaparecen también se va el tribunal local”, puntualizó.

El 3 de octubre el gobernador Alejandro Armenta Mier aseguró que no se restituirá el fuero constitucional al titular del Ejecutivo estatal, postura que sostiene en consonancia con la reciente discusión nacional sobre esta figura.

Al encabezar la ceremonia por el 25 aniversario del Instituto Electoral del Estado (IEE), realizada en la exfábrica La Constancia Mexicana, el mandatario subrayó su respaldo a la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para eliminar el fuero a legisladores federales, medida que consideró necesaria tras los excesos documentados bajo su amparo.

Temas

Más noticias

Internacional

Venezuela realiza despliegue militar en aeropuerto y zonas del Caribe

La Jornada -
Afp y Sputnik Caracas. Venezuela informó este miércoles de un nuevo despliegue militar en dos regiones costeras del norte del país donde se ubica el principal...
Nacional

Bajar costo de las elecciones sin sacrificar principios, objetivo de la reforma electoral: Rosa Icela

La Jornada -
Fabiola Martínez La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, anticipó que el objetivo del cambio es bajar el costo de las elecciones, sin sacrificar...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:02:07

En la discusión de la reforma política cobra fuerza la posible desaparición de los OPLE y tribunales locales: Carvajal

Efraín Núñez -
En el contexto de la reforma política que promoverá la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al Congreso de la Unión, la propuesta de suprimir los organismos públicos locales...
00:01:56

Hacen falta mejores vialidades y mayor seguridad en Puebla, advierte García Chávez

Efraín Núñez -
En Puebla nos duele cuando una calle no puede ser transitada de la mejor manera, pues hacen falta mejores vialidades, y también nos afecta...

Aparece Lorenzo Rivera, de quien se dice que es “el candidato de Alito Moreno” para la dirigencia estatal del PRI

Efraín Núñez -
Este martes apareció Lorenzo Rivera Nava, quien según versiones periodísticas es la carta de Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas para buscar la dirigencia estatal del...

Más noticias

00:05:49

México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, afirma AMLO en mensaje de año nuevo

Efraín Núñez -
México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, sentenció el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mensaje de año nuevo a la nación. A...
00:01:22

Descarta consulado mexicano en NY que haya poblanos heridos en tiroteo del metro

Efraín Núñez
Jorge Islas, cónsul del gobierno mexicano en Nueva York, descartó que haya poblanos o mexicanos entre los 17 heridos durante la balacera registrada este...

Videos e imágenes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear cuentas, advierte especialista de la UAP

Efraín Núñez
Las imágenes, videos y memes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear los dispositivos, advirtió Bárbara Sánchez, catedrática de la Facultad...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025