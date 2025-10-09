Aún no hay consenso con el PVEM y PT sobre desaparición del fuero y plurinominales: Carvajal

Aún no hay consenso con el PVEM y PT sobre desaparición del fuero y plurinominales en la discusión de la reforma política, afirmó Alejandro Carvajal Hidalgo, diputado federal por Morena. En conferencia de medios, el legislador sostuvo que los partidos aliados tienen la postura de que deben de permanecer los diputados de representación proporcional, así como la protección para evitar persecuciones políticas.

El legislador precisó que hay resistencia por parte del PVEM y el PT para desaparecer las diputaciones y senadurías de representación proporcional. “No hay aún consenso generalizado en estos temas porque debe de haber una mayor representación, no hay consenso de que se eliminen los plurinominales”, subrayó.

Pese a la postura de estas fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, Carvajal Hidalgo rechazó que estén saboteando la propuesta de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, si no que más bien tienen su punto de vista y debe ser escuchado.

Sin embargo, destacó que la propuesta de suprimir los organismos públicos locales electorales, incluidos el Instituto Electoral del Estado de Puebla y sus homólogos en las entidades federativas, gana terreno entre los legisladores.

Carvajal señaló que el único consenso hasta ahora entre las bancadas es la reducción del financiamiento público para partidos políticos, además de la desaparición de los Ople y los tribunales electorales estatales. Esta reforma, que será presentada formalmente en febrero próximo, representa uno de los cambios estructurales más importantes en la organización electoral del país.

Asimismo, Carvajal expuso que si se concreta la desaparición de los organismos electorales locales, el Instituto Nacional Electoral será responsable de la organización de los procesos electorales para gubernaturas, diputaciones locales, presidencias municipales y designación de magistrados en las 32 entidades federativas del país. “Hay duplicidad de recursos. La materia electoral es de índole federal: las listas nominales, la cartografía. Ha habido muchas críticas en torno a los Ople. Si desaparecen también se va el tribunal local”, puntualizó.

El 3 de octubre el gobernador Alejandro Armenta Mier aseguró que no se restituirá el fuero constitucional al titular del Ejecutivo estatal, postura que sostiene en consonancia con la reciente discusión nacional sobre esta figura.

Al encabezar la ceremonia por el 25 aniversario del Instituto Electoral del Estado (IEE), realizada en la exfábrica La Constancia Mexicana, el mandatario subrayó su respaldo a la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para eliminar el fuero a legisladores federales, medida que consideró necesaria tras los excesos documentados bajo su amparo.