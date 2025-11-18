Aumento presupuestal de 11% a la FGE permitirá alcanzar la meta de 904 agentes del MP en 2026

Con el incremento de 11.4 por ciento al presupuesto de la Fiscalía General del Estado (FGE), equivalente a 175 millones 811 mil 857 pesos adicionales para 2026, se prevé avanzar hacia la meta de contar con 904 agentes y auxiliares del Ministerio Público, frente a los 661 encargados de investigaciones ministeriales con los que se inició 2025.

De alcanzarse esta proyección disminuiría la carga de trabajo individual, al pasar de 121 carpetas abiertas en 2024 a aproximadamente 88 por servidor público, tomando como referencia las 80 mil 5 carpetas iniciadas ese mismo año.

De acuerdo con el proyecto de egresos estatal, el presupuesto de la Fiscalía pasará de mil 543 millones 951 mil 747 pesos en 2025 a mil 719 millones 764 mil 604 pesos en 2026. Según las estimaciones que la fiscal general, Idamis Pastor Betancourt, dio a conocer hace dos semanas, la dependencia incrementaría su plantilla para el próximo año.

Actualmente, la FGE cuenta con 3 mil 639 trabajadores, y con el aumento se podrían abrir 220 nuevas plazas generales. Al menos un centenar de ellas corresponderían a agentes y auxiliares del Ministerio Público.

Cifras del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2025 del Inegi indican que a inicios del presente año había 661 agentes y auxiliares. No obstante, el 21 de octubre pasado tomaron protesta 143 auxiliares del Ministerio Público, en el marco del proceso de fortalecimiento de la capacidad investigadora de la institución.

Del total presupuestado para 2026, 83.6 por ciento se destinará al pago de salarios y prestaciones del personal. En consecuencia, cerca de 291 millones de pesos quedarían disponibles para la operación cotidiana, adquisición de materiales y mantenimiento de infraestructura y equipo.

Este punto representa uno de los principales retos para la Fiscalía, pues unidades clave como la Fiscalía Especializada en Desapariciones Forzadas y por Particulares han presentado deficiencias en equipamiento. Trabajadores y familiares de colectivos de búsqueda han denunciado que la unidad opera solo con dos patrullas para realizar sus labores, pese a que al 31 de octubre de 2025 se contabilizaban 965 personas sin localizar desde 2018.

Es pertinente recordar que la fiscal Idamis Pastor Betancourt solicitó a inicios de noviembre un incremento del 20 por ciento para su dependencia. Sin embargo, el monto aprobado quedó 8.6 puntos por debajo de dicha petición.

El ajuste presupuestal coincide también con los cambios recientes al interior de la Fiscalía, tras la “limpia” del grupo de funcionarios provenientes del Estado de México y con trayectoria priista que fueron removidos de sus cargos.

En este contexto se iniciaron tres investigaciones internas contra Luis Antonio León Delgadillo, extitular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alta Incidencia (Feidai); Miguel Islas, quien encabezaba la Oficina de Recuperación de Bienes Ilícitos, y Jorge Malvaez, coordinador de esa misma área, por presunta extorsión y manipulación de carpetas de investigación.

Finalmente, el Poder Judicial, segunda institución encargada de la impartición de justicia en la entidad, también tendrá un incremento presupuestal, aunque menor que el otorgado a la Fiscalía: pasará de mil 426 millones 607 mil 615 pesos en 2025 a mil 463 millones 658 mil 228 pesos para 2026, lo que representa un aumento de 2.5 por ciento.