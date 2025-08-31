Reportan papelerías repuntes de hasta 80 por ciento en ventas, a unas horas del regreso a clases

El inicio del ciclo escolar ha impulsado de manera notable las ventas en papelerías de Puebla, que reportan una actividad superior al 80 por ciento en comparación con las semanas previas al regreso a clases.

Guadalupe Cruz, vendedora de la papelería Lucky, ubicada en el Centro Histórico de la capital poblana, señaló que “las ventas han aumentado bastante, mucho más que el año pasado”.

La mejora, explicó, se debe a la reapertura de calles y al flujo recuperado de compradores. “Este año los precios se mantuvieron, no hubo incremento en los productos básicos como libretas y colores”, afirmó.

Sabino García, responsable de Arcivel, dedicada al material didáctico, coincide en que los precios no han cambiado respecto al año anterior, a pesar de la invasión de mercancía importada y el entorno económico nacional.

Sin embargo, reconoció que para el sector en el que él está inmerso aún espera el repunte, pues “el material didáctico suele moverse después de que los niños ya están en clases”, por lo que ahora sus ventas solo están 30 por ciento arriba respecto a semanas previas.

García hizo un llamado a consumir productos nacionales, pues la competencia de importaciones asiáticas es notoria: “El mercado está invadido en 50 a 60 por ciento por artículos de China”.

Por otro lado, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes ha informado que el costo de útiles escolares se ha incrementado hasta 12.66 por ciento a nivel nacional, aunque comerciantes locales aseguran que en Puebla los precios se mantuvieron este año.

Familias enfrentan el reto de cubrir gastos que van más allá de la lista básica: el desembolso mínimo por el calzado escolar es de 2 mil pesos y las mochilas rondan los 800 pesos.

El comparativo entre listas escolares revela una marcada diferencia: en una papelería del Centro Histórico, el costo para el primer año de primaria asciende a 865 pesos; la misma lista, adquirida en supermercados y cadenas como Office Depot, puede alcanzar 1,268 pesos. En escuelas privadas, la situación es aún más compleja, pues tan solo por los libros el costo puede llegar a 10 mil pesos por alumno.

Alejandro Santos, padre de familia, relató el esfuerzo que implica el retorno a clases: “Gasté alrededor de mil 200 pesos solo en útiles de preescolar”, añadió que aún faltaba comprar la mochila y los uniformes, estimando que el gasto total, incluyendo calzado, podría superar los 3 mil pesos.

Santos observa que cada año algunos materiales, en especial los colores, aumentan de precio. “Hoy los colores gruesos para preescolar se cotizan en 150 o 160 pesos, mientras en años anteriores no llegaban a 100”.

El panorama de este ciclo escolar destaca un entorno donde, a pesar de variaciones y presiones económicas, el consumo en papelerías poblanas se mantiene dinámico y competitivo.

Los padres de familia toman decisiones cada vez más cuidadosas para equilibrar su gasto, mientras el sector comercio confía en la preferencia por artículos nacionales y precios accesibles.