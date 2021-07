Aumentó el consumo de drogas en Puebla y por eso creció el índice de carpetas: Barbosa

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, advirtió que ha aumentado el consumo de drogas en municipios poblanos, incluso de baja población, por lo que el combate que libra su administración contra narcomenudistas ha impactado en los índices de carpetas sobre ese tipo de delitos y otros, como la trata de personas.

“Los índices delictivos están medidos desde el número de averiguaciones o carpetas que se abren por cada uno de ellos. Cuando en el caso de Puebla se registra en un incremento en el índice delictivo de narcomenudeo es por el número de carpetas que se abren en contra de narcomenudistas. En el pasado reciente no había esto, no se combatía al narcomenudeo y, por tanto, no había carpetas pero había una enorme presión delincuencial por el narcomenudeo en la sociedad poblana”, explicó el titular del Poder Ejecutivo, en rueda de medios.

Y abundó: “Es un asunto bien complicado de abordar y de resolver; la sociedad poblana, como las sociedades de las entidades federativas en todo el país, pues no podemos negar el hecho de que se volvieron consumidoras de enervantes hasta en las comunidades más pequeñas, ya no estamos en la condición de ser un país en el que la droga era sólo vista como un trasiego, hoy ya es consumo y los delincuentes se disputan el control de las plazas para la venta de los enervantes y por eso ocurre mucho más de este tipo de confrontaciones en los centros urbanos más poblados”.

“Puedo decir (que en) el tema de la trata de personas hay más carpetas porque hay más combate a este delito, a este vergonzoso (ilícito). Todos los delitos son vergonzosos, pero este delito, que tiene implicaciones de pobreza, sociales, de sometimiento, hasta de esclavitud de mafias en contra de mujeres, entonces estamos nosotros atacando de raíz, investigando y deteniendo delincuentes y mafias que se dedican a eso: ¡pues no ven el centro de la ciudad (de Puebla) lleno de estas actividades de sexoservidoras!, eso es trata, eso es trata de personas, entonces hay que limpiar, en coordinación con los ayuntamientos”, acusó.

Y remató: “Créame que debe de haber una nueva idea del ejercicio de la autoridad municipal, ya no es el delito que les toca administrar, es el delito que les toca impedir que se siga cometiendo, entonces esa es la razón, pero desde luego hay mucho que hacer en todo el combate en todos los tipos de delitos, mucho mucho, mucho por hacer”.

A diferencia de administraciones pasadas, el actual gobierno del estado sí combate todos los delitos, entre los que están incluidos la trata de personas y el narcomenudeo, destacó el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

En videoconferencia de prensa en Casa Aguayo, el titular del Ejecutivo comentó que gracias a las acciones implementadas en materia de seguridad hoy en día existen más carpetas de investigación en contra de diversos delitos, situación que no ocurrió en el pasado.

Destacó que su gobierno combate los delitos de fondo, lo que ha dado como resultado la desarticulación de bandas delictivas, así como la detención de presuntos delincuentes.

Barbosa Huerta recordó que habrá una coordinación estrecha con el ayuntamiento de Puebla entrante para continuar con la estrategia de combate a la inseguridad en todos los ámbitos, y así, regresar la tranquilidad a las familias poblanas.

Además, señaló que también buscará un trabajo coordinado con el próximo gobierno de Tlaxcala para reforzar la seguridad en la zona limítrofe entre la entidad y dicho estado.