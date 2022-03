Aumento del acero en 50% ha afectado a la obra pública y privada: MBH

El aumento de hasta 50 por en el precio del acero, como producto de la pandemia y la guerra en Ucrania, ha impactado negativamente en la industria de la construcción, reveló la mañana de ayer el gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta.

En la rueda de medios que ofreció desde Casa Aguayo, al mandatario estatal le preguntaron si la carencia de insumos como el acero, a causa del conflicto bélico de Rusia contra Ucrania, había afectado a la industria automotriz, que es la más importante en el estado de Puebla.

El titular del Poder Ejecutivo dijo que la carencia ha perjudicado no solo a la obra privada sino también a la pública.

“El acero subió 50 por ciento, así es que todo está afectado, no por el conflicto (bélico), no, bueno, subió por los temas de desabasto de acero del mundo hacia el mundo. ¿Sabían ustedes que hay un asunto de crisis de contenedores, en el que no hay contenedores para trasladar el material que está acumulado en los puertos de distribución de todo este tipo de productos para el mundo? Entonces ahí van, ahí van, entregándose, llevándose por todas partes este material”.

Insistió: “Subió 50 por ciento el acero, la industria de la construcción está afectada, tanto la obra pública obviamente, como la obra privada, por todo el precio del acero, y claro que las instalaciones de las industrias tienen su afectación”.