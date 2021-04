Aumento de turismo en Atlixco disparó la delincuencia, pero el problema se atendió: Guillermo Velázquez

El crecimiento turístico de Atlixco se convirtió en un atractivo para los grupos criminales y esto provocó el incremento de la delincuencia, reconoció el alcalde Guillermo Velázquez Gutiérrez, quien aseguró que este tema fue el principal a atender durante su gestión.

El presidente municipal se alista para solicitar licencia y buscar la reelección en las elecciones de junio próximo, pues desde su punto de vista es necesario separarse para que ni el gobierno ni el candidato se distraigan de sus obligaciones.

En una charla con La Jornada de Oriente, Guillermo Velázquez refirió que es alarmante la situación por la que los municipios del país atraviesan, pues cada vez son menos los recursos que reciben por parte de la Federación y ello ha obligado a los ayuntamientos a buscar sus propias fuentes de ingreso.

“Esta disminución de recursos que se tiene, desde luego que afecta y afecta muchísimo, por eso los alcaldes tenemos que buscar ser autosuficientes y generar nuestros propios ingresos”, comentó.

Un ejemplo de las afectaciones económicas, comentó, es que al recibir el gobierno, había mil 100 empleados y actualmente hay 810 y esta cifra incluye 100 nuevos policías.

Sin embargo, se dijo listo para solicitar licencia al cargo en los próximos días y competir por la reelección, al considerar que no es suficiente atender a un municipio en solo un trienio, pues solo el primer año se va en entender y aprender de la administración municipal.

El panista sostuvo que sus aspiraciones políticas no distraerán al gobierno atliscense, por lo que refirió que sí solicitará licencia para competir en el proceso electoral.

“Yo por eso estoy planteando mi salida para que el ayuntamiento no se distraiga, esté concentrado en lo que se tenga que hacer y el candidato esté concentrado en la elección”, acotó.

Al presentar sus cartas para competir, Velázquez Gutiérrez indicó que las dos principales prioridades de su gobierno fueron la seguridad y la obra pública.

Señaló que al ingresar al ayuntamiento, en octubre de 2018, había 145 policías municipales y actualmente hay 227, los cuales atienden a una población de 142 mil personas, además de que se adquirieron 19 nuevos vehículos para patrullas.

Al inicio de su administración, fueron identificadas 75 bandas delincuenciales que operaban en el municipio y que eran provenientes de Morelos, Guerrero, Tlaxcala y Veracruz.

Señaló que algunas de esos grupos fueron desarticulados gracias a la intervención y la colaboración con el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

En cuanto al tema de obra pública, comentó que se realizaron durante su gestión 600 obras en todo el municipio pero que se priorizaron las inspectorías, particularmente en jardines, iluminación y así contribuir a la seguridad pública.

El panista indicó que, pese al trabajo realizado, no le será fácil competir, pues indicó que hay grupos políticos interesados en que le vaya mal, pues indicó que en sus casi tres años de gobierno, este ha sido objeto de 43 diferentes auditorias por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

La cifra contrasta con las 17 auditorías que se realizaron a la gestión anterior que fue de 4 años y 8 meses y, aunque aseguró que no se hallaron anomalías, dijo que esos procedimientos ocupan y desgastan a la administración estatal.

Otra muestra de que es objeto de un hostigamiento, dijo, es que las solicitudes de información pública que la comuna que preside, ha recibido, aumentaron en 40 por ciento, pues hay un interés de ponerle el pie a su gestión.

“He escuchado que me quieren denunciar sin fundamento, pero no ha procedido ninguna y no hay pruebas de actos de corrupción, incluso tenemos premiaciones por transparencia”, dijo.