Aumentan las cremaciones en Puebla debido a que son menos onerosas que una sepultura

Dependiendo del tipo de servicio, el costo va desde los 6 mil y hasta los 40 mil pesos

Patricia Méndez

Un incremento del 8 por ciento, tienen las cremaciones en el municipio de Puebla entre 2024 y 2025 según estimaron propietarios de funerarias, quienes comentaron que las incineraciones son cada vez son más comunes debido a que resultan menos costosas que los entierros.

El costo de una cremación ronda entre los 6 mil pesos, en los casos en los que solo se requiere de este servicio, y hasta los 40 mil pesos cuando se trata de la adquisición de paquetes que incluyen capillas de velación, traslado de los restos y los trámites necesarios ante las autoridades.

En contraste, un espacio para una sepultura puede superar los 25 mil pesos, a lo que debe sumarse el costo por el traslado de los restos de una persona, los trámites y el servicio de velación.

De acuerdo con personal de funerarias consultadas por La Jornada de Oriente, se estima que la recurrencia de dicha práctica aumentó en un 8 por ciento en el último año; sin embargo, comentaron que los costos no han tenido un incremento.

La mayoría de los servicios incluyen un ataúd de manera en renta, así como una capilla de velación por espacio de 24 horas, servicio de cafetería que incluye 50 piezas de pan, los trámites legales, una urna básica para depositar las cenizas, además del traslado de los restos mortuorios del hospital o domicilio hacia la funeraria.

Por ejemplo, entre los costos más altos destaca el del establecimiento Camino al Cielo, pues este asciende a 36 mil pesos, el cual incluye el traslado del cuerpo hacia la funeraria, la preparación del mismo, la realización de los trámites necesarios, una capilla de velación con servicio de cafetería para 50 personas, así como una urna.

Los velatorios Cristo Rey también fueron consultados por este medio de comunicación. El personal señaló que un paquete similar tiene un costo de 15 mil 600 pesos, con la diferencia de que el ataúd en el que la persona fallecida será velada, es prestada.

En contraste, en funerarias más sencillas como los velatorios del IMSS, el costo, únicamente por el servicio de incineración asciende a los 6 mil pesos, aproximadamente.

En entrevista este miércoles, el director de Servicios Públicos del gobierno del municipio de Puebla, Clemente Gómez Medina, refirió que la Comuna impulsará un programa para fomentar las cremaciones ante la saturación de espacios para fosas que tienen los 41 panteones que hay en la demarcación.

Ejemplificó que en el Panteón Municipal, en donde prácticamente ya no hay espacios para llevar a cabo entierros, hay 800 nichos para depositar cenizas de personas fallecidas pero solo la mitad están ocupados.

