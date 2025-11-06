Aumentan de 100 a 120 mil pesos el seguro de vida para los policías de Puebla

A 120 mil pesos, incrementó el seguro de vida para los policías del municipio de Puebla, informó el secretario de Seguridad Ciudadana, Félix Pallares Miranda.

El funcionario refirió que todos los agentes cuentan con derechohabiencia en el IMSS para recibir atención médica en caso de necesitarlo.

Pallares aseguró que uno de los compromisos del alcalde José Chedraui Budib es la dignificación de la labor policial, por lo que en el primer año de su gestión se aumentó de 100 mil pesos, que fue el monto heredado por la pasada administración, a 120 mil pesos.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) recordó que en marzo pasado fueron asesinados dos agentes -en un ataque por criminales-, además, este viernes hubo un policía lesionado por un arma de fuego.

Hay que recordar que este miércoles, el secretario anunció la creación de un área de contrainteligencia a fin de evitar atentados y otro tipo de agresiones contra la Policía Municipal.

