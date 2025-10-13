Domingo, octubre 12, 2025
Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios

En 139 municipios continúan los operativos de rescate, limpieza y restablecimiento de servicios básicos en las zonas más afectadas
La Redacción

Iván Evair Saldaña y César Arellano

El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los últimos días en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, mientras en 139 municipios de esas entidades continúan los operativos de rescate, limpieza y restablecimiento de servicios básicos en las zonas más afectadas.

De acuerdo con el último reporte del Gabinete de Seguridad del gobierno federal, hasta este domingo por la mañana en Veracruz se registraron 18 decesos, seguido de Hidalgo con 16, Puebla con nueve y Querétaro con uno.

El pasado viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instaló el Comité de Emergencias, que sesiona de manera permanente para coordinar las labores interinstitucionales de auxilio y recuperación.

En el despliegue participan la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina Armada de México (Marina), la Guardia Nacional (GN), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Conagua, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Pemex y autoridades estatales y municipales.

Hasta ahora se han reportado 139 municipios con afectaciones, de los cuales Veracruz es el más impactado, con 69 localidades dañadas y más de 249 mil usuarios sin electricidad —de los cuales ya se ha restablecido el 78 por ciento del servicio—. En Puebla, 37 municipios sufrieron daños; en Hidalgo, 21; en San Luis Potosí, cinco; y en Querétaro, siete.

El gobierno federal habilitó la línea 079 para ofrecer apoyo y asistencia en la búsqueda y localización de personas.

Las autoridades federales y estatales reportaron que intensificaron los trabajos de saneamiento, limpieza y rehabilitación de caminos. “Se prioriza la protección de la vida, la integridad y el bienestar de la población”, señaló el Gabinete de Seguridad.

En otro comunicado de hoy, la Marina informó que mantiene activo el Plan Marina en su Fase de Auxilio en las cuatro entidades más afectadas. En Veracruz, marinos han auxiliado a 2 mil 988 personas, brindado 187 atenciones médicas, realizado 42 traslados a albergues y despejado 24 vías de comunicación. En Puebla, se han asistido 535 personas, con 85 atenciones médicas y 13 caminos liberados; además, se entregaron 197 despensas y cobijas a familias damnificadas.

En San Luis Potosí, los efectivos de Marina han apoyado a 127 personas y despejado cuatro de las seis rutas que permanecían incomunicadas. En Metztitlán, Hidalgo, continúan los trabajos de limpieza y desazolve en calles y viviendas afectadas.

Cuatro cocinas móviles fueron instaladas en Poza Rica y Álamo (Veracruz), Huauchinango (Puebla) y Tamazunchale (San Luis Potosí), con capacidad para preparar mil 800 raciones diarias de alimentos para la población damnificada.

