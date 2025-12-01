Aumenta a siete el número de víctimas mortales por ataque al bar Lacoss

Durante la jornada del domingo, la salud de Maribel Guadalupe, de 34 años, quien permanecía hospitalizada en el Hospital de Traumatología y Ortopedia por las quemaduras sufridas durante el ataque al bar Lacoss, se agravó de manera considerable hasta provocar su fallecimiento.

Así lo confirmaron fuentes policiacas, por lo que el número de personas muertas por estos hechos se elevó a siete, mientras que otras siete víctimas continúan internadas en distintos nosocomios y su estado de salud permanece reservado.

Horas más tarde, personal médico notificó el deceso a la Fiscalía General del Estado (FGE), por lo que el cuerpo de Maribel Guadalupe fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de ley.

De manera paralela, la propia FGE informó este fin de semana que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) otorgó una visa humanitaria a los padres de Elianis Martínez, joven cubana de 21 años que murió la madrugada del ataque. Con ello, podrán viajar desde el municipio de Banes, en la provincia de Holguín, Cuba, hacia Puebla para continuar con el proceso de repatriación de sus restos.

Respecto al único detenido por estos hechos, Gabriel N., alias “El Tato”, señalado como presunto autor intelectual y uno de los autores materiales, la FGE confirmó que continúa bajo proceso ministerial. No obstante, la institución ha evitado precisar si ya fue presentado ante un juez de control, si fue vinculado a proceso o cuáles serían los delitos imputados.

Cabe recordar que al menos otros cinco hombres participaron en el ataque ocurrido la madrugada del 18 de noviembre. Los agresores habrían partido desde la colonia San Isidro Castillotla y arribado al establecimiento, ubicado sobre avenida Nacional y 105 Poniente, en paralelo a la 11 Sur, a bordo de motocicletas. Una vez ahí, amagaron con armas de fuego a las 14 personas que aún permanecían en el sitio.

De acuerdo con la reconstrucción oficial de los hechos, cinco sujetos ingresaron al bar ubicado en la colonia Popular Coatepec, realizaron detonaciones al aire y obligaron a las personas, entre ellas bailarinas, meseros y guardias de seguridad, a trasladarse al fondo del inmueble. Posteriormente, rociaron gasolina con garrafas y prendieron fuego al lugar.

Un sexto participante incendió un vehículo blanco estacionado afuera del establecimiento, presuntamente propiedad del gerente del bar.

Luego de ello, los agresores bloquearon las dos salidas del sitio, que durante un recorrido realizado por La Jornada de Oriente se constató que corresponden al acceso principal y a la puerta de emergencia.

El fuego habría permanecido activo entre 15 y 20 minutos antes de que paramédicos y bomberos pudieran ingresar para brindar auxilio. En el interior murieron cuatro personas; una más perdió la vida durante la atención prehospitalaria y otra falleció días después en el hospital. La séptima víctima corresponde al caso confirmado este domingo.

Las personas fallecidas son: Carmen Hortensia Luna Sánchez, de 21 años; Elianis Martínez, de 21 años; Maribel Guadalupe, de 34 años; Jesús Palestino López, de 43; Gerardo Hernández, de 55; José Alberto Ata Rodríguez, de 33; y José Luis, de 30.

Finalmente, las autoridades han señalado dos líneas de investigación que vinculan el ataque con actividades de narcomenudeo: la primera, relacionada con un generador de violencia que presuntamente extorsionaba a gerentes y trabajadores de centros nocturnos del área metropolitana para obligarlos a vender su droga; y la segunda, con el posible cobro de “derecho de piso”.