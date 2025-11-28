Aumenta a 128 los muertos en Hong Kong por incendio en complejo de edificios; 8 detenidos

Hong Kong.- La cifra de muertos por un incendio en un complejo residencial de Hong Kong aumentó a 128 después de que los bomberos encontraron decenas de cuerpos más el viernes durante una búsqueda intensiva apartamento por apartamento en un complejo de ocho edificios. Es uno de los peores incendios de la ciudad.

Los equipos estaban priorizando las viviendas desde las cuales recibieron más de dos docenas de llamadas de auxilio, pero a los que no pudieron llegar, dijo a los periodistas Derek Armstrong Chan, subdirector del Servicio de Bomberos.

El secretario de Seguridad, Chris Tang, informó a los periodistas en el lugar que la búsqueda de víctimas continuaba y que los números aún podrían aumentar.

Dijo que algunos de los cuerpos encontrados estaban tan quemados que aún no han sido identificados y que la investigación sobre el incendio duraría al menos de tres a cuatro semanas.

Andy Yeung, director de los bomberos, dijo que los primeros en responder encontraron que algunas alarmas de incendio en el complejo no funcionaban y que podría haber consecuencias legales.

El infierno se desató a media tarde del miércoles en una de las ocho torres del complejo Wang Fuk Court, saltando rápidamente de una a otra mientras el andamiaje de bambú cubierto con redes para renovaciones se incendiaba hasta que siete edificios quedaron envueltos.

Te podría interesar: Trump: “muy pronto”, incursión en Venezuela