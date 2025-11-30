Domingo, noviembre 30, 2025
Auditoría al STSPEPYOD plantea Martha Rodríguez, candidata a lideresa de burócratas

Patricia Gutiérrez Rodríguez

Si gana la elección del próximo 15 de diciembre y la base lo solicita en asamblea, habrá auditoría a las finanzas del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y Organismos Públicos Descentralizados (STSPEPYOD), planteó este domingo Martha Rodríguez Salinas, candidata de la planilla Movimiento por la Democracia a la secretaría general.

En conferencia de prensa, subrayó que el objetivo es dar un giro hacia la transparencia en el manejo del dinero, pero insistió en que cualquier proceso de fiscalización deberá pasar por la voluntad de la base, a través de la asamblea. 

Rodríguez Salinas puntualizó que su proyecto pretende “cambiar la historia” del sindicato mediante una conducción abierta. Aseguró que ella y sus compañeros han luchado por la rendición de cuentas y que, si la base lo pide, impulsarán la auditoría correspondiente. 

“El recurso es de los trabajadores y si los trabajadores lo exigen, a mí no me queda más que obedecer a la base trabajadora. Nosotros, si llegamos, vamos a ser servidores de los servidores. Los que mandan son los trabajadores”, expresó. 

Con ello, marcó distancia de formas tradicionales de conducción sindical que, según la planilla, han debilitado la confianza en el comité ejecutivo.

La aspirante rehusó hablar de los otros ochos contendientes y del actual secretario general, Jhovani Oliver Gallo -pese a señalamientos contra el dirigente sobre la entrega de sobres de 900 pesos en Atlixco-. Argumentó que existe un acuerdo firmado entre las nueve planillas para no atacarse ni descalificarse de forma pública.

Explicó que dicho pacto obliga a centrarse en propuestas y a no contribuir a la fragmentación del gremio. Recordó que, cuando el sindicato se ha dividido, sólo se ha logrado debilitar la capacidad de defensa de los derechos laborales frente a las autoridades estatales. 

Indicó que ese compromiso de civilidad tiene como propósito preservar la unidad generalizada de las y los trabajadores. La candidata sostuvo que la elección será transparente y que la legitimidad del comité ejecutivo que resulte vencedor dependerá del respeto a la voluntad de la base. 

Rodríguez Salinas afirmó que, gracias a la presión de Movimiento por la Democracia, se logró llevar la elección a un terreno neutral, con mejores garantías.

Aseguró que el Movimiento por la Democracia “siempre levanta la voz” y que en esta ocasión lo hace para garantizar una elección pareja, transparente y con reglas claras.

La candidata añadió que la planilla que encabeza propone una caja de ahorro, en la que el sindicato aportaría por primera vez 200 o 300 mil pesos para préstamos emergentes, la recuperación de la prima de antigüedad, un escalafón justo para todos y el reconocimiento de la Categoría R a partir de 20 años de servicio. 

También plantea crear la Secretaría del Jubilado, gestionar un autobús para servicio de la base, promover el incremento del seguro de vida del gobierno del estado, impulsar una jubilación digna y un sindicato que defienda de manera efectiva los derechos laborales.

Entre otras medidas, ofrece fortalecer las Comisiones de Honor y Justicia y de Hacienda para que funcionen sin subordinación al comité ejecutivo, así como un esquema real de acompañamiento ante el ISSSTEP, con un médico especializado que represente al sindicato, vigile el abasto de medicamentos y apoye a las y los trabajadores en trámites y urgencias. 

Además, propone la Casa del Compañero Foráneo cerca del ISSSTEP, vales de comida para quienes viajan desde otras regiones y talleres de formación práctica en electricidad, carpintería, repostería y confección de prendas de vestir, junto con el aumento del *Premio al Mérito* para jubilados, como reconocimiento a su trayectoria y compromiso.

