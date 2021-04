Difunden audioescándalo vs Saúl Huerta; ofrece “acuerdo económico” a madre del menor abusado sexualmente

Fue difundido un audioescándalo donde un menor de edad narra que fue drogado por el diputado federal por Morena, Saúl Huerta Corona, para intentar abusar sexualmente de él, y cómo el legislador poblano ofrece un “acuerdo económico” a la madre de la víctima para que “no destruyan” su carrera la política y ya no lo persiga la justicia.

Derivado de esta situación, trascendió que la Comisión Nacional de Honor y Justicia, que preside la también poblana Eloísa Vivanco, habría retirado la candidatura a Huerta Corona, quien busca la reelección en el cargo. Hasta el momento no ha sido confirmado.

El periodista Ciro Gómez Leyva exhibió en su noticiero en Imagen Televisión fragmentos de un largo audio, como el mismo informa, donde el diputado conversa con la madre del menor de 15 años de edad que acusó al político de intento de abuso sexual.

En la llamada telefónica, se escucha a una madre angustiada que le reclama al legislador morenista que cometió un error en haber permitido que se llevara a su hijo, y exige que se lo entregue sano y salvo.

“Llévalo con un médico, no le hice nada, absolutamente nada. Yo le suplico de favor ayúdeme, me va a destruir”, se escucha al legislador.

En respuesta, la mujer señala “yo le pedí ayuda y pensé que era buena persona; la otra opción es que ahorita voy para México y hablamos allá. No me puedo quedar tranquila. Nos vemos allá para que me entregue a mi hijo bien”.

Continúa: “Usted sabe que es un delito el abuso sexual cuando el niño tiene 15 años, y yo tuve un error de habérselo prestado”.

“Pero no nos veamos en la delegación”, suplica el diputado.

“Entonces, dónde lo veo”, inquiere nuevamente la mamá del menor.

“Aquí en el hotel donde estoy, o donde usted me indica día, fuera de acá, pero llegamos a un acuerdo económico, yo se lo suplico sí, yo se lo voy a pagar con creces, no me destruya, se lo suplico”, implora el morenista.

Molesta, la mujer revira: “Imagínese, usted me dice no me destruya pero quería destruir a un hijo”.

“Se lo juro que no le hice nada, y si no puede preguntar. Él malinterpretó las cosas”, se justifica al final el legislador.

La conversación se habría dado mientras Saúl Huerta se encontraba en calidad de detenido en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Me drogó, me bajó el pantalón y con mi mano agarró su pene, relata la víctima

En una segunda parte del mismo audio se escucha al menor relatar que fue drogado con un refresco que “sabía amargo”.

Antes de entrar al hotel, comentó que el diputado le dijo que rentaría dos habitaciones, pero cuando llegaron sólo registró una habitación con una cama.

“Entonces cuando bajo de la camioneta me sentía muy mareado, ya no podía caminar bien, me dolían mucho mis piernas. Como pude llegué a la habitación, luego, luego me acosté, ya no podía, estaba mal”, refirió.

El adolescente dijo que se acuesta en la cama, mientras el diputado se va al baño, “y sale totalmente desnudo”.

“Intento pararme pero ya no podía, agarró y me bajó el pantalón hasta las rodillas. Con mi mano agarraba su pene y hacía movimientos de arriba para abajo en mi pene”, describió.

En ningún momento recurrí a mi fuero, asegura Huerta

Anoche, Saúl Huerta ofreció una rueda de prensa. Su versión contradice lo que afirma la Fiscalía Especializada para Delitos Sexual de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde estuvo detenido por más de siete horas, sobre el motivo por el que fue liberado.

“Es importante aclarar que tras mi detención se procedió a hacer los respectivos exámenes periciales a la presunta víctima, donde se evidenció que no fue objeto de ninguna agresión”, argumentó.

Por lo tanto, afirmó que al no existir evidencia pericial alguna la Fiscalía determinó dejarlo en libertad, toda vez que no incurrió en conducta delictiva.

“En ningún momento recurrí a mi fuero”, sostuvo.