Audi arranca hoy paro técnico “por requerimientos de la compañía”

“Por requerimientos de la compañía”, que no fueron explicados, Audi de México anunció paro técnico desde este 15 y hasta el 20 de enero.

La armadora instalada en San José Chiapa confirmó a los trabajadores que no se contemplan actividades productivas en los próximos días.

Este día no labora el tercer turno, es decir de las 14:00 a las 21:30 horas; el jueves 16 y viernes 17 no trabajarán los del primero, segundo y tercero; mientras que el sábado 18 no acudirán a la planta los del primero y segundo.

“Dichos turnos se manejarán bajo el programa de sustentabilidad laboral, bajo el concepto de paro técnico y serán laborados posteriormente en fechas por anunciar”, se explicó a los colaboradores a través de un mensaje enviado vía correo electrónico.

Las labores serán reanudadas de manera normal a partir de las 06:00 horas del lunes 20 del mes que corre.

Este medio buscó al secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores Audi de México (SITAUDI), Álvaro López, a fin de conocer los detalles de la suspensión de actividades, pero hasta el momento no respondido.

Cabe referir que con descenso de 9.5 por ciento, equivalente a 16 mil 437 unidades menos, cerró en 2019 la producción en Audi de México, cuya planta se localiza en San José Chiapa, con base en lo que reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Durante el año pasado la firma ensambló 156 mil vehículos Q5, quedando lejos de las 173 mil 098 que alcanzó en el 2018.

Durante diciembre de 2019 produjo 3 mil 448 camionetas, es decir 64.5 por ciento menos que las 9 mil 820 de igual período de 2018.

Las exportaciones de Audi también cayeron 9.4 puntos porcentuales de enero a diciembre del año pasado.

Durante ese ciclo envió al extranjero 156 mil 127 vehículos, 16 mil 105 menos que las 172 mil 232 del año antepasado.