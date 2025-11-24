Por segunda vez en el año, Audi frena producción bajo el argumento de bloques carreteros

La fábrica de Audi México, instalada en San José Chiapa, Puebla, interrumpió por completo sus actividades de manufactura este lunes 24 de noviembre debido a los bloqueos carreteros organizados por agricultores y transportistas en varias autopistas del país.

A través del área de Relaciones Laborales, la automotriz emitió una circular en la que comunicó al personal la suspensión de producción en los tres turnos, medida catalogada como “Paro Técnico” y aplicada de inmediato. El aviso oficial especifica que no habría ensamblaje de ningún vehículo.

La empresa adelantó que, si las condiciones lo permiten, mañana martes se reanudarán los trabajos en todos los turnos y áreas, buscando así normalizar la manufactura.

La decisión responde al contexto de bloqueos de productores agrícolas y transportistas que dificultan el tránsito de insumos, componentes y mercancía imprescindibles para la operación diaria en la planta.

Apenas el 30 de octubre de este año, Audi México realizó otra suspensión temporal, relacionada también con obstáculos logísticos derivados de factores externos.

Carlos Sosa, dirigente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en Puebla, declaró en días pasados que por cada día de paro en la firma de los cuatro aros la empresa puede perder hasta 4 millones de dólares.

Audi México atiende, con la producción de la Q5, principalmente mercados internacionales, y genera cerca de 5 mil empleos directos.

En ese contexto, los departamentos de mantenimiento y turnos especiales mantienen sus labores bajo los esquemas definidos previamente, mientras que los afectados por el paro técnico recibirán información oficial sobre el reinicio de actividades.

Audi México reiteró que mantendrá informados a sus empleados sobre el restablecimiento del ensamblado del modelo Q5 y que cualquier cambio será comunicado por los canales oficiales.

Cabe mencionar que en Puebla se registran pocos bloqueos de agricultores y transportistas.