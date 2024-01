Audi México ingresó recurso para declarar inexistente la huelga, denuncia sindicato

Audi busca declarar la inexistencia de la huelga estallada el 24 de enero pasado, confirmó el Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi México (Sitaudi) la mañana de este lunes.

“El día de ayer (domingo) fui notificado por el asesor legal del Sitaudi de que la empresa metió un recurso ante el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Aolectivos para buscar declarar inexistente la huelga. Ahora entiendo los días que dejaron pasar ellos, se concentraron más en su escrito de inexistencia de la huelga que en verdad tener pláticas conciliatorias para resolver el conflicto de huelga”, indicó el secretario general del organismo gremial, César Orta Briones.

Por su parte, Tarek Mashhour, presidente ejecutivo de Audi México, envió un nuevo mensaje a los obreros, también emitido este 29 de enero, en el que indica que la planta en San José Chiapa es de la que mejores salarios ofrece en México, pero no informa que la compañía solicitó la declaratoria de inexistencia de huelga.

Señaló también que los insumos para la fabricación de vehículos han aumentado y que en los próximos tres años se espera un menor volumen de ventas.

Fue así como argumentó que para mantener la plantilla completa es que siguen ofreciendo solo 6.5 de aumento global (el sindicato busca que sea de 15.5 por ciento).

El Sitaudi, por su parte, respondió “el presidente comenta que estamos en salario en los primeros lugares, realmente siempre han dicho que estamos en segundo lugar en salario y es algo que no es verdad, por otro lado en ese estudio que ellos mismos hicieron arroja que en prestaciones estamos en los últimos lugares de 10 automotrices, estamos en el octavo lugar, pero eso no se los dicen porque no les conviene hacerlo”.

De igual forma, se refirió que no es entendible el llamado de Mashhour a negociar pronto, cuando la armadora después del estallamiento se desapareció casi tres días.