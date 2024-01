Audi cierra puerta a negociación, no se comunica ni con el sindicato ni con autoridades

No hay negociaciones entre el Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi México (Sitaudi) y la empresa, toda vez que la firma germana, a punto de cumplirse dos días de que estalló la huelga, no se ha comunicado con el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral ni con el organismo gremial, por lo que este último no descarta tomar medidas más drásticas.

Así lo confirmó la representación sindical en un comunicado emitido la mañana de este viernes, en el cual añade que, por tanto, la propuesta de la armadora sigue siendo de aumento global de 6.5 por ciento.

Señaló que esa actitud de la parte patronal se traduce en una absoluta falta de respeto y seriedad ante las demandas de los obreros de tener mejores salarios y prestaciones.

“La realidad de las cosas es que seguimos en 6.5%, la empresa a pesar de que en sus comunicados ha dicho que quiere platicar con el sindicato, en los hechos hoy por hoy brillan por su ausencia… En caso de que la empresa siga en la misma actitud de no querer buscar al sindicato o al Centro Federal de Conciliación para continuar con las negociaciones, tendremos que tomar otras medidas más drásticas, por tal motivo les pedimos estén atentos a los llamados que haga el sindicato”.

El Sitaudi sostuvo que el movimiento de huelga continúa, por lo que urgió a sus agremiados a seguir firmes y unidos porque solo así saldrán adelante.

En tanto, en la fábrica han sido colocadas pancartas en las que se pide la salida de Jacobo Issa, vicepresidente de Recursos Humanos de Audi, a quien se le ha señalado de ser quien obstaculiza alcanzar el aumento de 10 por ciento al salario y 5.5 por ciento en prestaciones.

El Sitaudi también pidió a los técnicos tener mucho cuidado de creer rumores y mensajes de dudosa procedencia enviados por redes sociales, ya que solo tienen como fin dividir a la base trabajadora.

“Si les pido hacer caso omiso de rumores, publicaciones que solo buscarán dividirnos y querernos desesperar, ustedes ya sabrán de quiénes vienen esos mensajes”, refirió César Orta, dirigente sindical.

