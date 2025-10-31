Audi anuncia suspensión de la producción en Puebla por bloqueos en el país

En un comunicado oficial, la empresa informó: “Debido a los bloqueos registrados en diversas autopistas y vías férreas del país, Audi México ha suspendido sus operaciones. La planta del Grupo Audi ubicada en el Estado de Puebla confía en una pronta solución a esta situación para poder reanudar las actividades productivas a la brevedad posible”.

La firma de los cuatro aros no profundizó en cifras de trabajadores afectados, detalles logísticos ni términos económicos, limitándose a comunicar la suspensión de producción y su expectativa de una pronta reanudación en cuanto sea posible.

Esta suspensión derivó en una actualización de turnos para el personal directo. El jueves 30 de octubre, solo labora el tercero y únicamente en áreas determinadas como indispensables.

El personal no requerido para operar se le aplicará paro técnico, de acuerdo a lo que informó la empresa en un documento interno a sus colaboradores.

Para el viernes 31 de octubre, el segundo y tercer turno mantendrán la restricción a tareas esenciales y de soporte, dejando claro que el resto del personal no debía presentarse a menos que se les solicitara expresamente para labores técnicas indispensables.

La suspensión de producción Audi ocurre en medio de una ola nacional de bloqueos realizados los días 29 y 30 de octubre, que afectaron la movilidad y el transporte en el centro y norte de México, con repercusiones en la industria automotriz.

Transportistas, comerciantes y piperos de agua bloquearon esta semana la caseta de Tepotzotlán en la autopista México-Querétaro y tramos clave en el Estado de México, exigiendo ajustes en tarifas y mejores condiciones de trabajo. Mientras que agricultores realizaron una protesta nacional, cerrando carreteras en Guanajuato, Michoacán, Sinaloa, Puebla y Jalisco.

