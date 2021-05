¡Atrás de la raya…que estoy trabajando!

Las medidas de confinamiento a los ciudadanos impuestas por los gobiernos en el mundo con el propósito de disminuir el número de contagios producidos por la difusión mundial del virus SARS-CoV-2 han acelerado las modalidades del trabajo a distancia, el cual ha dejado de ser una elección de las empresas, instituciones o de los trabajadores para convertirse en una necesidad obligada por estas condiciones de emergencia social. Por supuesto que el impacto mayor de los múltiples cambios se ha producido en los países pobres debido principalmente a las carencias económicas, a la enorme brecha tecnológica existente con los países ricos, al alto número de trabajadores informales y subempleados, a las condiciones socio culturales de muchos de sus pobladores y a la deficiente infraestructura de los servicios de salud pública.

Formulé preguntas a algunas amistades que sé que están trabajando “en línea”, digamos una pequeña encuesta sin más metodología que aquello que he considerado importante para completar mi apreciación en este tema. Entre los 18 amigos “encuestados” hay profesores de educación básica, media superior, universitarios, el empleado de una empresa privada y dos del sector público; las edades en este grupo son diversas, pero predominan las personas mayores a los 50 años y son mayoría las mujeres. Quiero que hagan de cuenta que me reuní con un grupo de cuates en un intercambio libre y abierto de información e ideas, que sabía que contestarían las preguntas honestamente y que también me harían comentarios adicionales al cuestionario. Por lo tanto, su valor es sólo testimonial.

En la gran mayoría de los casos los amigos reportaron que los horarios de trabajo se han extendido porque se han agregado labores de planeación, evaluación y asesoría; la mayoría dice no haber recibido apoyo tecnológico en ninguna forma y el 100% de los equipos y la Internet son financiados por cada uno; casi todos son supervisados y sometidos a mecanismos de control[1], casi todos los consultados disponen en sus casas de sitios apropiados para el desempeño de su trabajo, pero señalan las carencias materiales de algunos alumnos de escuelas públicas. En cuanto a los problemas de salud generados por el mismo confinamiento, sumado al sedentarismo del teletrabajo la mayoría se queja de algún o algunos problemas como vista irritada, lumbalgias, agotamiento físico y mental, ansiedad, estrés, insomnio, colitis, presión alta, artralgias, aumento de peso e hinchazón de las extremidades inferiores. La alteración de los ritmos circadianos[2] de las personas que desarrollan la “telechamba” y la “telescuela” es indiscutible al estar expuestos por muchas horas a la “luz azul”[3] de los dispositivos electrónicos.

En el caso de los profesores, todos afirman tener una buena relación con sus alumnos y perciben mayoritariamente que estos aprovechan las clases en línea, aunque no en mayor grado que las clases presenciales, tres de ellos se han dado cuenta de algunas deserciones escolares en instituciones públicas, incluyendo una universidad. Todos manifiestan utilizar recursos para mantener la atención de los jóvenes, pero esto también les ocupa tiempo extra ya que las instituciones no se los proporcionan por estar ajenas del día a día de los contenidos específicos de los programas de estudios. Más de la mitad de los preguntados dicen preferir una modalidad híbrida, entre presencial y a distancia. De todos los encuestados, con excepción de dos personas, a los demás si les preocupa el aislamiento social por la casi ausencia de relaciones directas con sus alumnos y compañeros de trabajo.

Como “regalo de Reyes” el día 6 de enero de 2021 el presidente de la República expidió el decreto, que le envió el Congreso de la Unión, por el cual se reforma el artículo 311 y se adiciona el capítulo xii de la Ley Federal del Trabajo en materia de Teletrabajo. Se define el teletrabajo como trabajo a domicilio principalmente o en lugares distintos al establecimiento del patrón por lo que no se requiere de la presencia física del trabajador utilizando primordialmente las tecnologías de la información y comunicación, las famosas tics que yo sospecho que en algunos casos dan lugar a los tics, esos movimientos involuntarios de uno o varios músculos.

Artículo 330-E. En modalidad de teletrabajo, los patrones tendrán las obligaciones[4] especiales siguientes:

I. Proporcionar, instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos necesarios para el teletrabajo como equipo de cómputo, sillas ergonómicas, impresoras, entre otros;

III. Asumir los costos derivados del trabajo a través de la modalidad de teletrabajo, incluyendo, en su caso, el pago de servicios de telecomunicación y la parte proporcional de electricidad;

VI. Respetar el derecho a la desconexión de las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo al término de la jornada laboral;

VIII. Establecer los mecanismos de capacitación y asesoría necesarios para garantizar la adaptación, aprendizaje y el uso adecuado de las tecnologías de la información de las personas trabajadores en la modalidad de teletrabajo, con especial énfasis en aquellas que cambien de modalidad presencial a teletrabajo.

De acuerdo con la ley y el nuevo decreto los horarios no deberán exceder a los máximos legales y en la supervisión solamente podrán utilizarse cámaras de video y micrófonos de manera extraordinaria, garantizando el derecho a la intimidad. La seguridad y la salud de los trabajadores también están considerados por la norma. Este ideal será muy difícil de cumplir, porque principalmente beneficia a las empresas y a las instituciones, se trata de una “conquista patronal de la necesidad”. Hay un caso de los encuestados en la que el empleador cubre una parte del costo de la Internet del trabajador, aunque se trata de una empresa extranjera sin sucursales en México.

Como podemos ver los Reyes Magos, al parecer, trajeron esta modificación de la Ley Federal del Trabajo que murió, la pobrecita, al momento de nacer. Esta situación no es privativa de nuestro país, en Chile y otros países de Latinoamérica hay escenarios similares en cuanto a los derechos laborales que parecen estar, cada vez a mayor distancia como el mismo trabajo a distancia. Otra duda es saber si los “telechambeadores” han logrado conciliar sus actividades laborales con su vida familiar. Comenta la mayoría que mantiene un estado de ánimo ambivalente de “no estar ni con Dios ni con el diablo”; es decir, que las demandas familiares en el confinamiento han sido mayores y no han podido atenderlas debidamente y por otro lado su trabajo, pese al esfuerzo realizado, lo perciben un tanto deficiente al no poder mirar directamente a los alumnos y advertir señales de su lenguaje corporal que les retroalimenten. ¿Cómo marcar la línea entre la vida familiar y el trabajo?

De acuerdo con algunos administradores, sector profesional cercano a los empresarios, el teletrabajo también tiene grandes bondades entre las que se encuentran la flexibilidad en la jornada laboral, comodidad, disminución de tiempos muertos, uso de ropa informal, libertad para organizar su propio tiempo, accesibilidad al núcleo del trabajo, todo lo cual podía traducirse en mayor productividad; adicionalmente se ahorran los gastos y tiempos de traslado al trabajo, la exposición a la contaminación ambiental, el enfado con la muchedumbre y en el contexto del covid-19 esta modalidad laboral atenúa la probabilidad de contagio. Sin embargo, la presencia de toda la familia en casa incrementa la necesidad de espacios, mobiliario adecuado, equipos y dispositivos electrónicos, así como un aumento de la capacidad de la tecnología de comunicación para el usos de todos. Recordemos que la divisa del capital es time is money.

Espero que la ansiedad no derive en trabajadores agotados física y mentalmente o lo que llaman los colonizados, el burnout por el home office, lo que quiere decir en cristiano “quemados” por el trabajo desde casa y que los riesgos psicosociales que ya se están advirtiendo en la mayoría de los teletrabajadores puedan ser atendidos oportunamente con recursos de la psicosociología del trabajo y con un poquito, pero sólo un poquito de humanismo para poder decir sin problema alguno ¡Atrás de la raya…que estoy teletrabajando!

[1] La supervisión tiene que ver con la planificación, organización y ejecución directiva. El control es la función administrativa por medio de la cual se evalúa el rendimiento de los trabajadores. No se debe entender el control por imposición o vigilancia exclusivamente.

[2] Los ritmos circadianos son los cambios físicos, mentales y conductuales que siguen a un ciclo de 24 horas. Estos procesos responden principalmente a la luz y la oscuridad, afectan a la mayoría de los seres vivos y su ritmo está regulado por los relojes biológicos.

[3] La luz que emiten los dispositivos electrónicos como las computadoras, las tabletas y los celulares es llamada “luz azul” y se ha descubierto que inhibe la producción de melatonina haciendo difícil conciliar el sueño; puede también influir en la aparición de fatiga de la vista.

[4] Las negritas son mías