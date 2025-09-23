Martes, septiembre 23, 2025
Ayuntamiento de Atlixco presenta programa cultural para fortalecer identidad y tradiciones

Atlixco presenta programa cultural con teatro, música y danza para fortalecer tradiciones del Pueblo Mágico durante septiembre
Miguel A. Domínguez

Atlixco. El ayuntamiento de Atlixco, encabezado por la presidenta Ariadna Ayala, presentó a través de la Dirección de Cultura un amplio programa de actividades artísticas y comunitarias con el objetivo de fortalecer la identidad y tradiciones del Pueblo Mágico.

La cartelera contempla teatro, música, danza, artes plásticas y talleres con temáticas de salud, cartonería mexicana y leyendas mexicanas que se desarrollarán durante septiembre.

23 de septiembre, 17:00 h: exposición de cartonería “Juguetes Mexicanos”.

25 de septiembre, 17:00 h, Casa de Cultura Metepec: “La leyenda del Águila y el Nopal”.

25 de septiembre, 20:00 h, Zócalo de Atlixco: danzas folclóricas “Raíces que danzan”.

Se trata de presentaciones  en primarias de la cabecera y juntas auxiliares con las obras “Cuerpo sano, vida sana” y “Crónicas de un perro callejero”.

Ariadna Ayala reiteró que estas acciones buscan acercar el arte y la cultura a las familias atlixquenses, promoviendo el orgullo e identidad comunitaria.

