Miles de atliscenses asisten al grito de Independencia

Atlixco. Esta ciudad vivió una noche llena de identidad y fervor patrio con la ceremonia del Grito de Independencia encabezada por cuarta vez consecutiva por la presidenta Ariadna Ayala.

Ante la presencia de miles de familias y visitantes reunidos en el zócalo, Ayala ondeó la bandera nacional desde el balcón del Palacio Municipal proclamando con voz firme y orgullosa los nombres de los héroes de la patria.

“¡Vivan nuestros hermanos migrantes! ¡Vivan nuestros pueblos originarios! ¡Viva Atlixco! ¡Viva Puebla! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!“, resonó entre la multitud, acompañada de un ambiente de unidad y emoción cívica.