Domingo, septiembre 21, 2025
Gran celebración por seis décadas del Huey Atlixcáyotl en Atlixco

Miguel A. Domínguez

Atlixco, Pue. Entre música, danzas y colores, la presidenta municipal, Ariadna Ayala, hizo un llamado a la ciudadanía a sumarse a la fiesta por el aniversario 60 del Huey Atlixcáyotl, que se vivirá del 20 al 28 de septiembre.

El programa de actividades promete una semana llena de tradición y cultura, con exposiciones de indumentaria, pasarelas, la muestra pictórica El Pincel del Atlixcáyotl, simposios, gastronomía típica y la esperada elección de la Xochicihuatl, reina de la festividad.

El evento culminará con el convite y la magna presentación de danzantes en la Plazuela de la Danza, en el icónico Cerro de San Miguel.

Por primera vez Puebla capital se suma al festejo con actividades como el concierto de la Orquesta Típica Poblana en la Casa de la Cultura y la exposición fotográfica Huey Atlixcáyotl 60 Aniversario en el teatro de la ciudad, llevando el espíritu festivo más allá de Atlixco.

