Miércoles, noviembre 26, 2025
NoticiasEstado

Atlixco recibe apoyos del gobierno estatal en la Gran Entrega para Transformar el Campo Poblano

Ariadna Ayala recibe apoyos para el campo poblano en evento estatal.
Ariadna Ayala recibe apoyos para el campo poblano en evento estatal.
Miguel Ángel Domínguez Ríos
Atlixco. El ayuntamiento fue uno de los beneficiados durante la Gran Entrega para Transformar el Campo Poblano realizada este martes en la ciudad de Puebla por el gobierno del estado. La iniciativa forma parte de una estrategia destinada a fortalecer el sector agrícola y mejorar las condiciones de quienes dependen de ese sector para su sustento.
Por esa razón la alcaldesa Ariadna Ayala, quien asistió como invitada a esa cita, agradeció públicamente y en sus redes sociales el respaldo del mandatario Alejandro Armenta destacando que estos recursos representan un impulso decisivo para el municipio.

“Esto refuerza al motor de desarrollo de nuestro estado: las y los campesinos. Con la ayuda para la transformación del campo poblano se fortalece el futuro de Atlixco y de toda la entidad”, expresó.

Las autoridades estatales subrayaron que la entrega masiva de apoyos busca dignificar el trabajo rural. “Impulsamos a quienes trabajan la tierra y hacen grande a Puebla. Con nuestra presidenta llevamos justicia y seguridad a las y los campesinos lo cual se traduce en más bienestar para las familias del sector primario”, afirmaron.
El gobierno estatal informó que se distribuyeron 149.5 millones de pesos en apoyos, maquinaria e insumos agrícolas. El programa forma parte de una política que busca combatir la desigualdad rural y aumentar la productividad agrícola en regiones con vocación natural como Atlixco.
La administración local adelantó que los recursos permitirán reforzar proyectos locales de desarrollo agropecuario y beneficiar a comunidades productoras de la zona norte y sur del municipio.

También puedes leer: Estancamiento en la producción agrícola de Atlixco: urge reactivar el campo según diagnóstico del PMR

Temas

Más noticias

Internacional

Ataques aéreos “masivos” entre Ucrania y Rusia dejan al menos 10 muertos

La Jornada -
Afp Kiev. Ucrania y Rusia intercambiaron este martes ataques aéreos "masivos" que dejaron al menos 10 muertos, mientras los negociadores se apresuran a revisar el plan...
Nacional

Disminuye producción en todos los cultivos del país, alertan dirigentes del Frente para el Rescate del Campo

La Jornada -
Braulio Carbajal Los bloqueos registrados este lunes en diferentes entidades del país son consecuencia de la falta de respuesta del gobierno ante los múltiples llamados...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Expolíticos de diversos partidos buscan dirigir Movimiento Ciudadano en Atlixco rumbo a 2027

Miguel Ángel Domínguez Ríos -
Atlixco. De acuerdo con información obtenida por La Jornada de Oriente un grupo de políticos locales provenientes de distintas fuerzas partidistas estaría buscando no...

En Atlixco persisten incendios en pastizales pese a la disminución de temperaturas

Miguel Ángel Domínguez Ríos -
Atlixco. Aun cuando las altas temperaturas dejaron de ser recurrentes en esta época del año, los incendios en pastizales continúan representando un riesgo para...

Anuncia Armenta creación de curtidora de piel en la Sierra Negra

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Ajalpan. En la Sierra Negra el gobierno del estado impulsa una empresa curtidora de piel, para surtir del insumos principal a los productores de...

Más noticias

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025