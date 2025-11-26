Atlixco recibe apoyos del gobierno estatal en la Gran Entrega para Transformar el Campo Poblano

Atlixco. El ayuntamiento fue uno de los beneficiados durante la Gran Entrega para Transformar el Campo Poblano realizada este martes en la ciudad de Puebla por el gobierno del estado. La iniciativa forma parte de una estrategia destinada a fortalecer el sector agrícola y mejorar las condiciones de quienes dependen de ese sector para su sustento.
Por esa razón la alcaldesa Ariadna Ayala, quien asistió como invitada a esa cita, agradeció públicamente y en sus redes sociales el respaldo del mandatario Alejandro Armenta destacando que estos recursos representan un impulso decisivo para el municipio.
“Esto refuerza al motor de desarrollo de nuestro estado: las y los campesinos. Con la ayuda para la transformación del campo poblano se fortalece el futuro de Atlixco y de toda la entidad”, expresó.
Las autoridades estatales subrayaron que la entrega masiva de apoyos busca dignificar el trabajo rural. “Impulsamos a quienes trabajan la tierra y hacen grande a Puebla. Con nuestra presidenta llevamos justicia y seguridad a las y los campesinos lo cual se traduce en más bienestar para las familias del sector primario”, afirmaron.
El gobierno estatal informó que se distribuyeron 149.5 millones de pesos en apoyos, maquinaria e insumos agrícolas. El programa forma parte de una política que busca combatir la desigualdad rural y aumentar la productividad agrícola en regiones con vocación natural como Atlixco.
La administración local adelantó que los recursos permitirán reforzar proyectos locales de desarrollo agropecuario y beneficiar a comunidades productoras de la zona norte y sur del municipio.
