Atliscenses aprueban villa iluminada y valle de catrinas pero con “orden, movilidad y respeto a la vida cotidiana”

Atlixco.- Consultados por este diario un grupo de atliscenses admitieron estar de acuerdo en poner en marcha, de parte de la autoridad local en turno, eventos turísticos y de promoción de la economía local como valle de catrinas y villa iluminada.

Aunque dejaron abierta una recomendación: “siempre y cuando esto suceda con orden, buena movilidad y sin dañar la cotidianidad de los lugareños”, agregaron en sus respuestas. Luis Bonola fue por muchos años el presidente del comité de villa iluminada: “todo es correcto y bonito cuando está planificado y con orden. Deben buscar alternativas de descongestionamiento alrededor de la ruta y por donde caminan los turistas y nuestra gente”.

Manuel Rodríguez vive en el centro de la ciudad y habló de una propuesta: “cada año sabemos de la llegada de la villa iluminada y en consecuencia debemos estar consientes del caos y los problemas derivados del evento. Pero quienes vivimos en el pueblo y contamos con vehículo podemos activar una especie de hoy no circula en las tardes para permitir a los foráneos transitar sin problema”.

Sin embargo, lamentó, “no deseamos realizar ese tipo de acciones. La economía es para todos, pero no existe paciencia y cultura de entenderlo. Siempre vamos a quejarnos de todo. Estoy de acuerdo con la villa iluminada por ser bonita. Pero con armonía”.

Isabel Fuentes dijo no estar de acuerdo del todo: “muy mal la logística para la circulación de los coches. Sólo piensan en el turismo y no necesariamente en los atliscenses. Mientras no afecten las vialidades principales todo está bien”.

Finalmente Josefina Vázquez resumió algunos puntos de vista: “literal: provoca enojo en mí porque la gente de todo se encabrona. Parece nada gustarles. Existen muchas rutas y salidas alternas para hacer menos complicados estos eventos”.

Tanto villa iluminada como valle de catrinas son dos de las convocatorias turísticas y económicas más importantes en este municipio. Y generan entre ambas casi 700 mil visitantes.

