Atliscence durmió afuera del Complejo Médico para ser el primero en recibir tercera dosis anti-Covid

Atlixco. Durmió en la entrada principal del Complejo Médico Gonzalo Río, ubicado al norte de la ciudad y sede única, para ser el primero en la fila en el arranque este jueves de la nueva jornada Correcaminos anti-Covid. No importó el frío y algo de hambre, contó emocionado.

Es Efigenio Campos. El profesor de 65 años de edad quien acudió a obtener el refuerzo contra esa enfermedad en memoria y en honor de sus dos hermanos fallecidos el año pasado por esa pandemia. “La importancia de vacunarse es la vida misma”, contó a este reportero parado frente al portón gigantesco.

- Anuncio -

“Llegué a las 12 de la noche. Estacioné el auto y a esperar. Así de tranquilo y original todo. Por voluntad propia estoy aquí para ser el primero”, soltó el hombre de bastón y con una bolsa negra donde echó un empaque de galletas y una botella de agua. Cambió el tono de la voz y guardó silencio unos segundos al ser cuestionado sobre una experiencia suya con el coronavirus.

“Mis hermanos… en pocas palabras. Dos de ellos enfermaron y fallecieron casi al mismo tiempo el año pasado, en diciembre exactamente, cuando pegó fuerte todo esto y no había vacunas aún. Por eso estoy desde temprano. En memoria de ambos y por mi vida. No deseo morir. Gracias a dios seguimos. A diferencia de quienes no pretenden inyectarse. Sin duda juegan con su existencia”, relató.

Las filas

Este jueves, el primero de tres días de jornada Correcaminos en la ciudad para adultos mayores, jóvenes de 12 a 17 años con o sin comorbilidades, y rezagados de 18 años en adelante, durante seis horas continuas no dejaron de llegar familias enteras a los alrededores del Centro Médico Gonzalo Río Arronte. El punto máximo ocurrió entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde.

- Anuncio -

La fila llegó a más de dos kilómetros de distancia y literalmente quedó enroscada en una gasolinería del área para evitar percances viales entre los asistentes, unos 4 mil 500 en total según cálculos oficiales, y los automóviles de todos tamaños pasando a alta velocidad y sin cuidado sobre el corredor Gastronómico, la zona VIP de restaurantes de la mancha urbana.

Algunos esperaron pacientemente hasta cuatro horas, en el lapso mencionado, para lograr el cometido de ser vacunados contra el Covid-19. “!Es una mezcla de desmadre y de responsabilidad!”, soltó Mauricio, uno de los encargados de la logística. “Por ejemplo, muchos llegan y se meten al principio de la fila para pasar rápido sin importarles el tiempo de sol y de hambre del resto de los ciudadanos. Otros no traían los documentos completos y terminaron enojándose por no ser atendidos”, aclaró.

Sin embargo, acotó, llama la atención la cantidad de personas convocadas. “De todas las ocasiones anteriores en Atlixco, es el día más pesado y de más muchedumbre. De mejor respuesta. Y eso es bueno de alguna manera”, agregó. Y quizá este panorama, por momentos de caos, tenga una explicación: “podíamos venir mañana o el sábado. Pero, ¿y si para ese día ya no hay vacunas? Mejor de una vez. Sobre todo, porque mis hijos regresarán a clases en enero”, sentenció Martha, una madre de familia de Metepec, la junta auxiliar más grande de Atlixco., acompañada de su esposo y sus tres hijos.