Atenderá Federación falta de energía y condiciones precarias en hospital de Cuetzalan

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se comprometió a intervenir para resolver las fallas de energía eléctrica y las precarias condiciones del hospital de Cuetzalan, en la Sierra Norte de Puebla.

Durante la mañanera de este martes, aseguró que el nosocomio está incluido en un plan emergente para hospitales del IMSS Bienestar, con el objetivo de garantizar la atención médica y el correcto funcionamiento de todas sus áreas.

La mandataria federal abordó las preocupaciones sobre la situación de los hospitales que forman parte del esquema IMSS Bienestar, en particular los problemas de infraestructura, abasto y personal en regiones apartadas de México.

Al respecto, aseguró que su administración está implementando un plan emergente para resolver estas carencias.

​A pregunta expresa de una reportera sobre el caso de un hospital en el municipio de Cuetzalan, en Puebla, que se quedó sin energía eléctrica, la presidenta afirmó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene un sistema eficiente para responder rápidamente a este tipo de incidentes, especialmente en instituciones de salud. ​

​Sheinbaum Pardo comentó que, junto con el equipo de IMSS Bienestar y el secretario de Salud, David Kershenobich, realizó un recorrido exhaustivo por todas las entidades del país para elaborar un diagnóstico detallado de las necesidades de cada hospital.

Dijo que este diagnóstico incluye la evaluación de quirófanos, equipos, aire acondicionado y la falta de personal médico especializado.

​Explicó que el plan emergente, con una duración de aproximadamente seis meses, ya está en marcha.

Como parte de este plan, comentó que se están licitando los equipos necesarios para poner en funcionamiento 258 quirófanos que presentaban problemas, entre los que se encuentra contemplado el hospital de Cuetzalan dentro de las mejoras.

​Respecto a la falta de personal especialista en zonas remotas como Cuetzalan, Claudia Sheinbaum Pardo señaló que se está explorando un esquema donde los médicos de otras localidades vecinas puedan viajar dos o tres días a la semana para realizar cirugías programadas.

Con ello, refirió que se busca garantizar la atención médica en las comunidades donde los especialistas no quieren residir de forma permanente.

“En algunos casos, cuando los médicos especialistas, por alguna razón no se quieren ir a vivir a Cuetzalan y no hay médicos en la zona que quieran trabajar ahí, se hace un esquema donde los médicos pueden ir de otro lugar dos o tres días a la semana para atender las cirugías programadas”, declaró.

​En cuanto al desabasto de fármacos, la mandataria anunció que esta semana dará iniciola distribución de medicamentos para cubrir las necesidades de los hospitales.

Se agilizará entrega de títulos

En otro tema, la presidenta se comprometió a investigar y resolver el problema de la falta de entrega de títulos a cuatro generaciones de egresados de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García de Cuetzalan.

Esta situación ha impedido a cerca de un centenar de exalumnos de la carrera de Ingeniería en Desarrollo Regional Sustentable ejercer su profesión, a pesar de haber concluido sus estudios.

​La problemática fue expuesta por una reportera, quien señaló que los egresados, muchos de ellos padres de familia y jóvenes de comunidades locales, no han recibido sus títulos.

​En respuesta, la mandataria afirmó “vamos a ver qué está pasando con los títulos”, tras comentar que se ha detectado un problema previo en la Dirección General de Profesiones (DGP) relacionado con algunas universidades Benito Juárez, el cual ya está siendo atendido.