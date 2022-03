Atender a un paciente renal por cuenta propia cuesta a las familias 40 mil pesos al mes

Suficiencia de medicinas exigen pacientes renales y trasplantados, ya que no tomar las dosis que necesitan acarrea graves estragos a la salud de las personas y puede llevarlas a perder el órgano que recibieron; además de que adquirir los medicamentos por cuenta propia cuesta cuando menos 40 mil pesos al mes.

En el Día Mundial del Riñón (que se conmemora el segundo jueves de marzo), integrantes de la Asociación de Enfermos Renales y Trasplantados de Puebla se manifestaron en el zócalo de la capital poblana y frente a la secretaría de Salud, donde fueron recibidos por su titular, José Antonio Martínez García.

En las protestas expusieron que la epidemia de Covid-19 detuvo abruptamente los trasplantes y ocasionó escasez de medicamentos.

En la misma, indicaron que la enfermedad renal no distingue edades, razas, sexo, ni estatus social, pero lo que sí es un hecho es que los más vulnerables son quienes no cuentan con seguridad social, ya que la enfermedad renal no está cubierta por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

“una familia mexicana requiere de mínimo 40 mil pesos al mes para mantener a un enfermo renal o comprar medicamentos por su cuenta, y ustedes y nosotros sabemos que eso no puede pagar un mexicano, debido a que el salario mínimo no alcanza… Después de 4 años de gobierno aún seguimos luchando por la incorporación de la enfermedad renal en el cuadro básico de enfermedades no transmisibles, en donde garanticen los tratamientos sustitutivos gratuitos como la diálisis, hemodiálisis, trasplante, medicamentos e inmunosupresión para este caso”, reprocharon a las autoridades.

En ese contexto, también exigieron a diputados federales que aprueben las iniciativas para incorporar por ley la atención gratuita de enfermedad renal, los tratamientos y medicamentos; crear un registro nacional de pacientes renales, y otro de donadores voluntarios de órganos, así como respetar la voluntad de quienes en vida autorizaron donar, sin que sea necesario tener el consentimiento escrito de los familiares.

A los gobernadores de los estados les pidieron que sean el puente entre el gobierno federal y los pacientes renales para garantizar, a través del Insabi, la atención gratuita de tratamientos sustitutivos y de medicamentos; así como incorporar en sus campañas de salud la promoción de la donación de órganos.

Asimismo, los manifestantes llamaron a la sociedad a seguir las “ocho reglas de oro” para evitar padecimientos renales o cuando menos disminuir la probabilidad de desarrollarlos.

Estas consisten en mantenerse en forma y activo, control regular de los niveles de glucosa en sangre, monitoreo de la presión arterial, comer saludablemente, mantener un peso corporal adecuado, ingerir solo líquidos saludables, no fumar, evitar auto medicarse y revisar la función renal si hay de por medio uno o más factores de alto riesgo.