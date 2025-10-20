Lunes, octubre 20, 2025
Reportan 80 niñas y niños y tres embarazadas en refugios de la Sierra Norte

Autoridades de salud atienden a 80 menores, tres embarazadas y 21 nacimientos en refugios de la Sierra Norte tras las lluvias.
Autoridades de salud atienden a 80 menores, tres embarazadas y 21 nacimientos en refugios de la Sierra Norte tras las lluvias. Foto: Es Imagen
Yadira Llaven Anzures

La Secretaría de Salud de Puebla informó que 80 niñas y niños, junto con tres mujeres embarazadas, reciben atención médica en refugios temporales de la Sierra Norte del estado, tras las afectaciones causadas por las lluvias. En estos espacios, las acciones sanitarias se centran en la prevención de enfermedades como el dengue.

En rueda de prensa, el titular de la dependencia, Carlos Alberto Olivier Pacheco, destacó las medidas de atención médica y las acciones de fumigación preventiva implementadas desde el inicio de la contingencia. Indicó que los albergues se han convertido en refugios seguros para familias enteras y que actualmente se contabilizan 80 menores.

Precisó que dos de las tres embarazadas reciben atención en el recinto ferial de Huauchinango y una más en el albergue de Juan Galindo. En cuanto a la distribución de la población infantil, señaló que 30 niñas y 30 niños permanecen en Huauchinangocuatro niños y seis niñas en Sochimilco, Pahuatlán, y dos niños y cinco niñas en la escuela Emiliano Zapata de Pantepec.

El funcionario subrayó que la prevención del dengue es prioridad sanitaria. Desde el primer día de la emergencia, personal de las jurisdicciones sanitarias 1, 3 y 5 comenzó labores de fumigación para evitar brotes del virus, y esta semana se reforzarán con 32 brigadas adicionales.

Agregó que también se realiza el caleo de animales muertos a causa de la inundación, medida esencial para evitar riesgos de contaminación. Estas acciones fueron revisadas el domingo pasado junto con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su visita a Pantepec.

Olivier Pacheco informó que hasta el momento 39 localidades han sido atendidas con la participación de 22 brigadas y 925 trabajadores de salud enfocados en la contención de una contingencia sanitaria en la región afectada.

Por su parte, la titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Puebla, María Magdalena Tinajero, reportó la atención obstétrica brindada desde el inicio de la emergencia. Señaló que se han registrado 21 nacimientos, de los cuales 12 fueron partos naturales y nueve por cesárea, además de 69 consultas prenatales.

La funcionaria indicó que el Hospital de Xicotepec del IMSS-Bienestar concentró 47 de las consultas, mientras que la Unidad Médico Móvil de La Ceiba brindó 22 y habilitó un consultorio temporal para atender a embarazadas.

