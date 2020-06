Los ataques contra la UAP son para intervenir en la sucesión de rector: Esparza

El rector de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) dijo hoy al Consejo Universitario que los ataques contra su persona y la institución tienen el propósito de intervenir en el proceso para elegir el año próximo a su sucesor en la titularidad de la Administración Central.

Al final de la sexta sesión del Consejo Universitario que se realizó este jueves de manera virtual a causa del coronavirus y que tuvo una duración de cuatro horas y media, el jefe del gobierno universitario explicó la solicitud del juicio de garantías que tramitó, a través del abogado constitucionalista, Carlos Meza Viveros.

En franca alusión al gobierno, el Congreso estatal y la Auditoría Superior del Estado, esparza expresó:

“Es a la comunidad universitaria a la que sirvo y a la que me debo. Ustedes me eligieron, ustedes me han dado su voto de confianza para continuar al frente de la institución y por ello sigo en esta posición y por ello sigo trabajando y por ello les digo, algunos ya se habrán enterado, pero tomé la decisión de promover un amparo porque lo que coment´pe en la sesión del Consejo anterior me parecía algo inverosímil, me parecía algo que no podía ser, pues sucedió y a parte de la persecución y de los ataques a nuestra institución, de los ataques personales, descalificaciones, etcétera, en esa ocasión mencioné que también ahora alcanzaban a la familia y así fue”.

“Entonces -abundó-, todo esto tiene una clara intención una clara determinación política para incidir seguramente en el proceso de elección de rector que será el próximo año, pero el rector, al igual que lo hicieron con un servidor, que fue también históricamente por el número de votación que se desarrolló; también les mencionó: el rector para el próximo periodo lo van a elegir ustedes, los universitarios, no vamos a aceptar injerencias, no vamos a aceptar presiones y por ello es este amparo, que va más allá de tratar de protegerme de una orden de aprehensión ilegal, va más allá de los hechos que tradicionalmente llevan este tipo de amparos, como se les quiso calificar, va hacia una denuncia de persecución política, va a una persecución sistemática de poder injerir en la vida universitaria y va en una afectación a los derechos humanos más sensibles. En ese sentido es que hice esta denuncia de amparo y le daremos esta continuidad”.

“Por ello agradezco en todo lo que vale a todos los estudiantes, a todos los profesores, profesoras, no académicas que se tomaron la molestia de hacer un video, subirlo a redes y mostrarme su apoyo. Esa es motivación suficiente para seguir haciendo la defensa de la institución que todos nos hemos propuesto para seguir alcanzando los objetivos que nos hemos propuesto y para poder seguir creciendo y desarrollándonos en el día a día”.

Asimismo, agradeció a Francisco Vélez Pliego, director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, por la promoción de una carta de apoyo al rector, que fue entregada ayer al presidente, Andrés Manuel López Obrador, en su visita a la entidad.