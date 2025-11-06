Dos ataques armados en menos de 24 horas dejan un joven muerto y otro herido al norte de la capital poblana

En menos de 24 horas, dos jóvenes fueron heridos de bala en diferentes presuntos ataques directos ocurridos al norte de la capital poblana. Uno de ellos, que recibió al menos tres disparos en la junta auxiliar de San Miguel Canoa, falleció mientras recibía atención médica en un hospital.

El primer ataque se registró la tarde del miércoles, cuando un hombre que viajaba a bordo de un taxi sobre la Calzada Ignacio Zaragoza fue agredido a balazos. Tras los disparos, el conductor del vehículo pidió apoyo a una patrulla de la Policía Estatal, lo que permitió que la víctima, cuya identidad no ha sido revelada, fuera auxiliada y trasladada a un nosocomio, donde se reporta estable.

Según las cámaras de seguridad que grabaron el momento, un par de sujetos se acercaron al vehículo donde viajaba el hombre, en la parte trasera del taxi, un Tsuru de color negro, y accionaron sus armas de fuego.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima recibió al menos tres impactos de bala mientras se encontraba al interior del vehículo. Ante la emergencia, el conductor detuvo su marcha a la altura de la fábrica Helados Bambi y solicitó apoyo de las autoridades.

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y paramédicos de Protección Civil arribaron al sitio para brindar los primeros auxilios al hombre, de aproximadamente 35 años de edad, quien fue trasladado a un hospital debido a la gravedad de las lesiones. Su estado de salud se mantiene reservado.

Durante la inspección del taxi, las autoridades localizaron un arma de fuego, la cual estaría en posesión de la víctima. A través de un video se observó al conductor circulando en sentido contrario con el objetivo de auxiliar a su pasajero y acercarlo a los servicios de emergencia.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de la víctima y la mecánica del ataque. Principalmente porque durante su traslado a un nosocomio se negó a brindar datos personales.

Horas más tarde, otro ataque armado se registró en la junta auxiliar de San Miguel Canoa, donde un joven identificado como José Julián, de 20 años, fue baleado en tres ocasiones en lo que las autoridades calificaron como un ataque directo. Aunque fue trasladado al Hospital de Traumatología y Ortopedia “Rafael Moreno Valle”, perdió la vida poco después.

De acuerdo con los reportes policiales, la agresión ocurrió la noche del miércoles, sobre la calle De Las Flores esquina con Manantiales, cuando el joven caminaba rumbo a su domicilio. En ese momento, un vehículo azul se le aproximó y, al menos uno de los ocupantes, le disparó en repetidas ocasiones antes de huir del lugar.

Vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar al menos cinco detonaciones de arma de fuego y reportaron que el joven herido se refugió en el patio de una vivienda cercana. Presentaba lesiones en el cuello y la pierna izquierda, por lo que fue atendido por técnicos en urgencias médicas de Protección Civil Municipal.

Agentes de la SSC arribaron como primeros respondientes y acordonaron la zona. Posteriormente, el joven fue estabilizado por los paramédicos y trasladado al hospital, donde finalmente murió a causa de las heridas de bala.

En el sitio, su madre acudió a identificarlo y explicó a las autoridades que su hijo había sufrido adicciones hace dos años por lo que temía que el ataque estuviera relacionado con dichos problemas.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas por ninguno de los dos ataques, mientras que las corporaciones de seguridad continúan las indagatorias para determinar el móvil y la identidad de los agresores.