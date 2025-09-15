Lunes, septiembre 15, 2025
Asesinan a policía y hieren a otra en ataque armado en Tepeaca

Operativo tras ataque a policías municipales durante patrullaje en barrio San Diego, Tepeaca
Operativo tras ataque a policías municipales durante patrullaje en barrio San Diego, Tepeaca. Foto: Es Imagen
Isaí Pérez Guarneros

Tepeaca. Un comando atacó a balazos a dos agentes de la Policía Municipal de Tepeaca durante la madrugada de este lunes, lo que dejó como saldo un policía muerto y una agente herida de gravedad.

Los uniformados fueron identificados preliminarmente como Nicolás Olivares y Berenice, quienes realizaban labores de patrullaje en la zona del barrio de San Diego cuando ocurrió la agresión.

El ataque se registró frente a la escuela Profesor Filiberto Quiroz, sobre el antiguo camino a Tochtepec, donde cuatro sujetos descendieron de una camioneta blanca y abrieron fuego con fusiles de alto calibre en repetidas ocasiones contra la patrulla.

Tras la ráfaga, el comando huyó con rumbo desconocido, mientras que vecinos que escucharon las detonaciones alertaron de inmediato a los servicios de emergencia.

La movilización inmediata de policías municipales y estatales, así como de paramédicos de la Cruz Roja, permitió brindar atención prehospitalaria a los dos agentes en el sitio del ataque.

Sin embargo, Nicolás Olivares perdió la vida a causa de las heridas antes de poder ser trasladado a un hospital, mientras que la oficial Berenice fue llevada de urgencia al Hospital General de Tepeaca, donde se logró estabilizarla aunque permanece bajo estricta vigilancia médica porque se reporta delicada.

En respuesta al ataque, la Policía Estatal, el Ejército mexicano y la Secretaría de Marina desplegaron un operativo en la región para dar con los responsables, aunque hasta el cierre de esta edición no se reportaban detenidos.

Peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento del cuerpo de Nicolás Olivares y lo trasladaron al Servicio Médico Forense. La dependencia confirmó la apertura de una carpeta de investigación para esclarecer el ataque armado contra los policías municipales.

