Sujetos lanzan piedras a automovilista en el Periférico Ecológico para intentar asaltarlo

Este domingo, un automovilista, que prefirió mantener el anonimato, denunció haber sido víctima de un ataque con piedras mientras circulaba la noche del sábado sobre el Periférico Ecológico, a la altura del municipio de Cuautlancingo. El conductor señaló que la agresión habría tenido como objetivo asaltarlo.

De acuerdo con su testimonio, una de las piedras impactó contra la ventana delantera del lado izquierdo, provocando que el cristal se estrellara y ocasionándole heridas en el cuello. En su relato publicado en redes sociales, detalló que viajaba acompañado de su familia cuando comenzaron a escuchar los golpes contra el vehículo, hasta que una de las piedras logró romper el vidrio.

Pese a las lesiones ocasionadas por los fragmentos de cristal en el cuello y la barbilla, el automovilista y sus acompañantes decidieron no detenerse y continuar avanzando para evitar una confrontación mayor.

Afirmó que, aunque intentaron identificar a los responsables, no lograron precisar cuántas personas participaron en la agresión ni desde qué punto exacto fueron lanzadas las piedras.

En su mensaje difundido de manera anónima, compartió además dos fotografías en las que se observan los daños en su vehículo y las heridas que sufrió.

A través de esta publicación, lanzó una advertencia a otros conductores para que extremen precauciones al circular por esa vialidad, particularmente en la zona donde ocurrió el ataque.

Cabe destacar que apenas el pasado jueves, otro automovilista denunció un intento de asalto sobre el Periférico Ecológico, a la altura del Penal de San Miguel, cuando dos hombres a bordo de una motocicleta lo amenazaron con un arma de fuego.

La víctima relató que logró escapar tras intentar embestirlos con su vehículo, lo que provocó que los presuntos delincuentes huyeran con dirección hacia Valsequillo.

En cuanto al incidente más reciente en Cuautlancingo, hasta el momento el automovilista no ha confirmado si presentó una denuncia formal ante las autoridades correspondientes.