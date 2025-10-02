Luego de los disparos contra la casa de líder estudiantil del Tecnológico de Texmelucan, sus compañeros marchan exigiendo justicia

Estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan marcharon por las calles de este municipio para exigir una investigación sobre el ataque armado sufrido por Alfonso Santiago, dirigente estudiantil, cuyo domicilio fue baleado la noche anterior por personas aún no identificadas.

Los alumnos difundieron un comunicado con el escudo institucional, donde señalaron que el atentado tuvo como objetivo intimidar y atentar contra la seguridad y vida de su compañero y su familia. En el documento responsabilizaron a la directora Dulce Reyes Quiroz por cualquier situación que ponga en riesgo a la comunidad estudiantil tras los hechos denunciados.

El mensaje advirtió que cualquier agresión futura, dentro o fuera del Instituto, será atribuida a Reyes Quiroz. Los jóvenes también homenajearon al movimiento estudiantil de 1968, a 57 años de la masacre del 2 de octubre.