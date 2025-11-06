Documentan por primera vez ataque de orcas a crías de tiburón blanco

California. Por primera vez, científicos documentaron a orcas cazando tiburones blancos en una zona de cría. Utilizaron una técnica para voltearlos boca arriba, inmovilizarlos y extraerles el hígado, lo que sugiere un posible cambio estacional en su dieta.

Hasta ahora, las orcas solo habían sido vistas cazando tiburones blancos adultos en Sudáfrica, donde una sola presa era suficiente para alimentar a toda la manada.

Sin embargo, un equipo de investigadores registró en el Golfo de California a un grupo de orcas empleando una técnica especializada para cazar crías de tiburón blanco: los volteaban, los paralizaban y les extraían el hígado para compartirlo entre los miembros del grupo.

Según el estudio, publicado en la revista ‘Frontiers in Marine Science’, estas orcas —apodadas la manada de Moctezuma— podrían estar aprovechando la presencia local de un criadero de tiburones jóvenes, menos experimentados y más fáciles de capturar.

Estas orcas también podrían estar aprovechando los efectos del calentamiento del agua en el Golfo de California, que estaría modificando las zonas de cría de los tiburones, según sospechan los investigadores. Además, el calentamiento de las aguas en la región podría estar modificando las zonas donde estas crías se desarrollan.

“Creo que las orcas que comen elasmobranquios —tiburones y rayas— podrían cazar tiburones blancos en cualquier lugar si quisieran”, explicó el biólogo marino Erick Higuera Rivas, coautor del estudio.

“Este comportamiento refleja la inteligencia avanzada de las orcas, su pensamiento estratégico y su capacidad de aprendizaje social, ya que estas técnicas se transmiten entre generaciones”, añadió.

Durante el estudio, los científicos documentaron dos eventos de caza en los que las orcas mataron a tres tiburones blancos.

El primer ataque, registrado en agosto de 2020, involucró a cinco orcas persiguiendo a una cría de tiburón.

Trabajaron en conjunto para empujarlo hacia la superficie y luego voltearlo, una maniobra conocida por inducir una condición llamada inmovilidad tónica, que paraliza al tiburón al alterar su percepción del entorno.

