Hieren a esposo de la directora del IPPI tras ser atacado a balazos en la autopista Cuacnopalan–Oaxaca y lograr huir

Eliseo Cesario, esposo de Apolinaria Martínez Arroyo, directora del Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas (IPPI), fue atacado a balazos cuando circulaba por la autopista Cuacnopalan–Oaxaca, a la altura del puente de la colonia Resurrección, en Tehuacán.

De acuerdo con su declaración a las autoridades, Cesario viajaba acompañado de su hermano, Efrén Cesario, a bordo de una camioneta Nissan Kicks color naranja, cuando un vehículo se les emparejó y comenzó a disparar contra uno de los cristales.

A pesar de escuchar al menos cinco detonaciones, no se detuvo y continuó avanzando; sin embargo, en el trayecto recibió un impacto de bala en el cuerpo. La lesión, según los reportes médicos, no pone en riesgo su vida.

El conductor logró llegar hasta la caseta de cobro número 76, ubicada en San Lorenzo Teotipilco, Tehuacán, donde solicitó auxilio a las autoridades. Tanto él como su hermano aseguraron que en el vehículo agresor viajaban varios sujetos armados, aunque debido a la emergencia no lograron identificar el modelo ni las características del coche.

Al lugar acudieron paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe), quienes le brindaron atención prehospitalaria sin que fuera necesario su traslado a un nosocomio. También se presentaron agentes de la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Policía Municipal de Tehuacán.

Las autoridades investigan el caso bajo la hipótesis de un intento de asalto, aunque no se descarta que se haya tratado de un ataque directo. Por lo anterior, la Fiscalía General del estado de Puebla (FGE) inició ya una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.