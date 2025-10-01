Miércoles, octubre 1, 2025
NoticiasEstado

Enjambre ataca escuela primaria de San Félix Hidalgo en Atlixco

Bomberos de Atlixco neutralizan panal de abejas en primaria Emiliano Zapata tras ataque que evacuó el plantel educativo.
Bomberos de Atlixco neutralizan panal de abejas en primaria Emiliano Zapata tras ataque que evacuó el plantel educativo.
Miguel A. Domínguez

Atlixco. Un enjambre de abejas irrumpió durante clases en la primaria Emiliano Zapata de la junta auxiliar de San Félix Hidalgo, ubicada a 25 minutos de la cabecera municipal, y desató el caos entre estudiantes y maestros.

El ataque provocó gritos, carreras y la evacuación inmediata de todas las aulas. Niños y docentes resultaron con picaduras menores, aunque los primeros reportes indican que ninguno requirió atención médica de gravedad.

El protocolo de emergencia obligó a evacuar todo el edificio educativo mientras crecía la tensión entre padres de familia y vecinos que se acercaron al plantel para brindar ayuda.

La llegada de los bomberos locales fue determinante para controlar la situación. Con trajes protectores y equipo especializado lograron neutralizar el panal que había puesto en riesgo a la comunidad educativa.

Este representa el segundo ataque similar registrado en Atlixco en apenas dos meses, un hecho que despierta preocupación entre autoridades y obliga a replantear las medidas de seguridad frente a la creciente presencia de enjambres en zonas escolares y habitacionales del municipio.

Puedes leer:A 1 km  percibe el hedor y el enjambre de moscos en el tiradero de Carroll en Libres

Temas

Más noticias

Internacional

Hamas pagará con el infierno si no acepta el plan de paz: Washington

La Jornada -
Washington. El presidente Donald Trump advirtió ayer a Hamas que tiene “tres o cuatro días” para responder a su “plan de paz” para Gaza,...
Internacional

Cruz Roja cierra oficina en Gaza y reubica personal por intensa ofensiva israelí

La Jornada -
Ginebra. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) anunció en un comunicado hoy miércoles que debido a la intensificación de las operaciones militares...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Desbordamiento del río Atoyac afecta a ocho familias en San Andrés Cholula

Patricia Méndez -
Por lo menos ocho familias de la colonia Concepción Guadalupe de San Andrés Cholula, tuvieron afectaciones materiales por el desbordamiento del río Atoyac, la...

Con cristales rotos, pintas y lleno de basura se encuentra el kiosco de San Pablo Xochimehuacán

Patricia Méndez -
Con los cristales rotos, pintas en casi toda la estructura y con basura tanto en su interior como en su exterior, se encuentra el...

Habitantes de Alcomunga señalan ser amenazados con multa por no inscribir a sus hijos en escuelas locales

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Mientras habitantes de Alcomunga, junta auxiliar de este municipio, aseguran que en esa población enclavada en la Sierra Negra las autoridades auxiliares los amenazan...

Más noticias

Animales adaptados al frío surgieron hace 2.6 millones de años: estudio

Denise Lucero -
Madrid. Los animales adaptados al frío comenzaron a evolucionar hace 2.6 millones de años, cuando el hielo permanente en los polos se hizo más...

Senado declara constitucional la adscripción de la GN a la Sedena

Denise Lucero -
Ciudad de México. El Senado de la República formuló este domingo la declaratoria de constitucionalidad de la la reforma que adscribe la Guardia Nacional...

Han sido sancionados 15 mil 461 funcionarios del gobierno federal: AMLO

Denise Lucero -
Durante la presente administración la Secretaría de la Función Pública ha sancionado a 15 mil 461 funcionarios del gobierno federal por irregularidades cometidas o...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025