Enjambre ataca escuela primaria de San Félix Hidalgo en Atlixco

Atlixco. Un enjambre de abejas irrumpió durante clases en la primaria Emiliano Zapata de la junta auxiliar de San Félix Hidalgo, ubicada a 25 minutos de la cabecera municipal, y desató el caos entre estudiantes y maestros.

El ataque provocó gritos, carreras y la evacuación inmediata de todas las aulas. Niños y docentes resultaron con picaduras menores, aunque los primeros reportes indican que ninguno requirió atención médica de gravedad.

El protocolo de emergencia obligó a evacuar todo el edificio educativo mientras crecía la tensión entre padres de familia y vecinos que se acercaron al plantel para brindar ayuda.

La llegada de los bomberos locales fue determinante para controlar la situación. Con trajes protectores y equipo especializado lograron neutralizar el panal que había puesto en riesgo a la comunidad educativa.

Este representa el segundo ataque similar registrado en Atlixco en apenas dos meses, un hecho que despierta preocupación entre autoridades y obliga a replantear las medidas de seguridad frente a la creciente presencia de enjambres en zonas escolares y habitacionales del municipio.

Puedes leer:A 1 km percibe el hedor y el enjambre de moscos en el tiradero de Carroll en Libres