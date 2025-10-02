Atacan con balas casa de líder estudiantil en Texmelucan

A una semana de iniciado el paro en el Instituto Tecnológico de San Martín Texmelucan, se denunció un ataque armado contra la vivienda de Alfonso Santiago, uno de los dirigentes del movimiento estudiantil que exige la destitución de la directora Dulce María Reyes Quiroz.

De acuerdo con el testimonio del afectado, el atentado ocurrió horas después de una reunión entre autoridades académicas y representantes de la institución, donde se abordaron los señalamientos contra Reyes Quiroz.

El líder denunció que su domicilio fue blanco de al menos 12 disparos, lo que considera un intento de intimidación hacia la protesta.

“Esto no es solo un ataque hacia una persona o una familia, sino un intento por silenciar la búsqueda de justicia y verdad”, expresó el estudiante en facebook, quien publicó el mensaje acompañado con fotografías que dan cuenta del atentado.

Alfonso Santiago hizo un llamado a las autoridades para investigar el hecho y garantizar la seguridad de quienes participan en el movimiento.

La agresión se suma a denuncias previas de hostigamiento y amenazas veladas contra estudiantes y docentes involucrados en el paro, lo que ha generado un clima de temor entre los manifestantes.

El conflicto en el Tecnológico de San Martín Texmelucan estalló hace siete días debido a múltiples inconformidades hacia la gestión de Dulce María Reyes Quiroz, directora del plantel. Entre los reclamos estudiantiles destacan presuntos actos de autoritarismo, falta de transparencia en la administración y decisiones académicas que, aseguran, afectan la vida escolar.

Los inconformes han señalado también un deterioro en la relación entre autoridades y comunidad educativa, lo que desembocó en la suspensión de actividades como medida de presión para exigir la salida de la directora.

Puedes leer: Participa SEP en actualización del modelo en universidades y tecnológicos