Jueves, octubre 2, 2025
NoticiasEstado

Atacan con balas casa de líder estudiantil en Texmelucan

Dirigente estudiantil del paro en el Tecnológico de Texmelucan denunció ataque armado a su vivienda en medio del conflicto
Dirigente estudiantil del paro en el Tecnológico de Texmelucan denunció ataque armado a su vivienda en medio del conflicto
Martín Hernández Alcántara

A una semana de iniciado el paro en el Instituto Tecnológico de San Martín Texmelucan, se denunció un ataque armado contra la vivienda de Alfonso Santiago, uno de los dirigentes del movimiento estudiantil que exige la destitución de la directora Dulce María Reyes Quiroz.

De acuerdo con el testimonio del afectado, el atentado ocurrió horas después de una reunión entre autoridades académicas y representantes de la institución, donde se abordaron los señalamientos contra Reyes Quiroz.

El líder denunció que su domicilio fue blanco de al menos 12 disparos, lo que considera un intento de intimidación hacia la protesta.

“Esto no es solo un ataque hacia una persona o una familia, sino un intento por silenciar la búsqueda de justicia y verdad”, expresó el estudiante en facebook, quien publicó el mensaje acompañado con fotografías que dan cuenta del atentado.

Alfonso Santiago hizo un llamado a las autoridades para investigar el hecho y garantizar la seguridad de quienes participan en el movimiento.

La agresión se suma a denuncias previas de hostigamiento y amenazas veladas contra estudiantes y docentes involucrados en el paro, lo que ha generado un clima de temor entre los manifestantes.

El conflicto en el Tecnológico de San Martín Texmelucan estalló hace siete días debido a múltiples inconformidades hacia la gestión de Dulce María Reyes Quiroz, directora del plantel. Entre los reclamos estudiantiles destacan presuntos actos de autoritarismo, falta de transparencia en la administración y decisiones académicas que, aseguran, afectan la vida escolar.

Los inconformes han señalado también un deterioro en la relación entre autoridades y comunidad educativa, lo que desembocó en la suspensión de actividades como medida de presión para exigir la salida de la directora.

Puedes leer: Participa SEP en actualización del modelo en universidades y tecnológicos

Temas

Más noticias

Internacional

Europeos se vuelcan a las calles para repudiar asalto a la Global Sumud Flotilla

La Jornada -
Armando G. Tejeda, corresponsal Madrid. El asalto por parte del ejército de Israel a la Global Sumud Flotilla en aguas internacionales, cuando intentaba llegar a las...
Internacional

Ejército israelí intercepta flotilla humanitaria cerca de Gaza

La Jornada -
Europa Press Madrid. El Ejército de Israel ha interceptado este miércoles la Global Sumud Flotilla, que aglutina a más de 40 barcos con ayuda para la...

Últimas

Últimas

Relacionadas

¡Nunca más un dos de octubre!

Jaime Ornelas Delgado -
Sin duda es necesario recordar que, en México, en 1968, hubo un movimiento social de gran magnitud que fue el inicio del cambio de...
00:01:48

Presentan gira “Tlaxcala, Tierra de Guerreras y Princesas”; es un reconocimiento a las mujeres

Juan Luis Cruz Pérez -
Con el inicio de la gira “Tlaxcala, Tierra de Guerreras y Princesas”, el Poder Legislativo y el sector educativo darán a conocer a estudiantes...
00:00:43

Atacan a tiros a madre e hija de 8 años cuando iban a la escuela en Tehuacán

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán.— Una niña de 8 años y su madre resultaron heridas de bala esta mañana en la colonia Juan Pablo II de esta ciudad, cuando salían de su...

Más noticias

“Alito” y Fernández Noroña volverán a verse cara a cara hoy

Martín Hernández Alcántara -
Dos días después de que el líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, golpeó a su homólogo en la Cámara Alta del PRI, ambos volverán...

En la UAP estudian pápalo y pipicha para hacer frente al crecimiento de cepas patógenas

Martín Hernández Alcántara -
Uno de los principales problemas de salud en el mundo es la resistencia de los microorganismos a los medicamentos. Por ello, es necesario buscar...

Se fabrican en la BUAP nanofibras para remover metales pesados en agua

Martín Hernández Alcántara -
Para atender problemas urgentes en materia de salud pública, investigadores y estudiantes de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas (FCFM), así como de otras...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025