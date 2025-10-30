Atabey y los ultras

Hace unos días, mientras escudriñaba las redes, encontré una curiosa noticia. De acuerdo con el diario dominicano Acento, el “Consejo de Regidores de Sosúa, provincia de Puerto Plata [República Dominicana], aprobó por unanimidad retirar la estatua de Atabey colocada desde marzo de 2023, el fondo marino de la playa de esa zona como atractivo turístico y recuperación de los corales. (…) El retiro fue una propuesta del sacerdote Johnny Espinal Castillo y del pastor, Sebero Cordero Capellán, presidente de la Federación de Pastores. (…) La escultura de Atabey, de unos 16 pies de altura, representa la diosa taina del agua y la fertilidad, por lo que los religiosos consideran que es una imagen para idolatría de dioses falsos”. Francamente, al leer esta nota, me quedé totalmente estupefacto. ¿En serio un grupo de religiosos puede tener en pleno siglo XXI el poder de remover una escultura por considerarla pagana? El asunto es que la escultura es, además de una representación del patrimonio cultural taíno de la zona, es de suma importancia ecológica. De acuerdo con Manuel Alejandro Rodríguez Redondo, presidente de la Fundación Ecológica Maguá, según reporta el portal de Diario Libre, “la escultura es fundamental para el desarrollo del turismo ecológico y la regeneración de arrecifes en la zona y por forma parte del patrimonio natural y cultural de la Bahía de Sosúa, que ha atraído a numerosos turistas. (…) La escultura de Atabey se encuentra en un área marina bajo concesión de la Fundación Maguá, y según su presidente, cuenta con todos los permisos ambientales requeridos para su instalación”. Según esta nota, el ayuntamiento no tiene poderes legales para remover la escultura, sólo el gobierno de República Dominicana tendría posibilidades de hacerlo, lo que, a decir de Rodríguez Redondo, se antoja imposible. ¿Será?

Para que entendamos el acontecimiento, es como si el cabildo de la Ciudad de México decidiera retirar todo el Templo Mayor, incluyendo el museo de sitio, por propuesta de la Iglesia católica pues exhibe deidades paganas. Y esto no es solamente porque Morena gobierne la CDMX, sino porque es una auténtica sandez, así de simple. Estamos en pleno 2025 y esto me parece totalmente ridículo. ¿Pero es imposible? Desgraciadamente no, en especial en los tiempos que corren. La cosa por supuesto no queda ahí. “’El daño a los arrecifes alrededor en el proceso de removerla sería mayor’, advirtió Rodríguez Redondo. (…) Explicó que en los alrededores de la escultura se encuentran numerosos viveros de coral, incluyendo el Banco Nacional de Coral Pilar, un proyecto de conservación que alberga los últimos individuos vivos de una especie de coral funcionalmente extinta en el país.

‘Ese banco genético nacional de coral se vería amenazado. Además, se afectaría gravemente el ecoturismo, porque esta estatua es uno de los principales atractivos de la costa norte y del país. Turistas locales e internacionales vienen en cantidad a visitarla’”. Pero para estos líderes religiosos y sus secuaces en ese cabildo, poco importa el medio ambiente o la economía de la comunidad; es muchísimo más importante prevenir “el culto profano” que amenaza con cundir y arrebatarles no sólo feligreses, sino harto dinero. Pero ¿qué es lo que está pasando? Hemos visto que las iglesias toman por asalto la política y no sólo intentan modificar el discurso de lo público en pulpitos y templos, sino que refuerzan lazos con movimientos y partidos políticos conservadores y ultraconservadores. ¿Volvemos a los tiempos de un Acción Nacional ultracatólico y del sinarquismo del gallito?; ¿a los tiempos de “¡viva Cristo rey, muera el mal gobierno!”? Todo parece indicar que sí. Felipe Gaytán en su capítulo “La estridencia del patíbulo: conservadurismo, fundamentalismo y laicidad en América Latina” publicado en el libro “Política, religión y violencia ¿el retorno de los fundamentalismos?” (2019) nos dice que el “mercado bajo su forma capitalista pareció la promesa de una nueva era, esta nueva era política estaba en sintonía también con un renovado fenómeno religioso denominado Nueva Era o Era de Acuario, en el que se renovaría la espiritualidad y el encuentro de los humanos en una nueva promesa de construir de otra forma el paraíso. Pero este episodio duró poco, y en 2001 surgieron con fuerza dos expresiones en el mundo que tomaron por asalto el sueño de la Era de Acuario. Por un lado, los fundamentalismos de. diferente signo, desde los religiosos pasando por movimientos nacionalistas xenófobos en la Europa civilizada hasta movimientos racistas que resurgieron con fuerza frente a lo que consideraron estar amenazados, que era distinto, pero ya no distante”. El fenómeno, que como dice Gaytán, empezó a inicios de este siglo, hoy adquiere niveles y expresiones preocupantes. Ya no sólo tenemos las consabidas resistencias del conservadurismo -sea del PAN, del PRI o de Morena- en las cámaras del país para aprobar legislaciones plenas sobre el derecho a decidir, a formar pareja con quien se te pegue la gana o a morir dignamente cuando quieras; ahora se suman la prohibición de libros en diversidad de ciudades y estados en el país vecino; la construcción de penales que violan derechos humanos a lo bestia, sustentado en el poder divino y las buenas costumbres, como sucede en El Salvador; o grupos conservadores que literalmente cazan a personas trans por todo el continente, por mencionar algunas expresiones de este fenómeno.

Por otro lado, Gaytán nos comenta que la “frontera entre fundamentalismo y conservadurismo es tenue, pero es necesario marcar su diferencia. El fundamentalismo pretende la eliminación del enemigo mientras el conservadurismo busca su conversión. El primero tiene como estrategia la exclusión de lo diferente mientras que el segundo busca confinar y subordinar la diversidad a los principios que profesan la mayoría. Los fundamentalistas tienen como estrategia la confrontación e imposición, los conservadores en cambio pretenden dominar la agenda pública mediante el lobbying y la tutela del espacio público”. En el caso de Atabey, me queda claro que se encuentra presente el fundamentalismo, pero el conservadurismo también en el cabildo, aunque en una expresión quizá más tendiente al primero. Curiosamente, en muchos liderazgos, partidos y movimientos políticos, cuesta mucho delimitar las fronteras que nos propone Gaytán. El nuevo PAN, por ejemplo, refrenda su alianza con las iglesias al adoptar algunos de sus discursos como el poner a la familia y a la protección a la vida en el centro, aunque en una especie de bipolaridad que raya en el embuste, dice arropar también al movimiento LGTBQ+. Algo similar ocurrió en Puebla con Morena proponiendo una norma regresiva al derecho de aborto, como reportó La Jornada de Oriente hace unas semanas: “La fracción de Morena en el Congreso del estado presentó este jueves una reforma a la Ley Estatal de Salud que plantea que médicos puedan negarse a practicar un aborto en Puebla por ‘objeción de conciencia’; no obstante, dicha figura fue invalidada en 2021 de la Ley General de Salud por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debido a que limitaba la interrupción legal del embarazo, por lo que de concretarse en la entidad significaría un retroceso en el tema del aborto y una concesión a la iglesia Católica”. Y qué decir de la pifia cometida por Paco Ignacio Taibo II recientemente, con lo que nos hace ver que el conservadurismo no sólo se manifiesta en los partidos de derecha o ultraderecha, sino que también en la izquierda que puede a veces, como se ve, ser bien macha. Lo de Atabey no es cosa menor, especialmente cuando la vemos en conjunto con muchas otras acciones preocupantes que empiezan a brotar de manera constante a lo largo del orbe. Pareciera que estamos en un retroceso paulatino, pero firme y que, si nos descuidamos, en breve habrá muchos “Gilead” que pasarán de ser una distopía a la norma. ¡Madre santa, de los pies a la garganta!, como diría una tía bien piadosa.