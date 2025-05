Asustar con el petate del muerto

Quiéranlo o no, los opositores a la reforma al Poder Judicial y a las elecciones del primero de junio, éstas van y al parecer van bien las premuras y los ajustes normativos, presupuestales y organizativos que sobre la marcha se han estado realizando.

Faltan poco más de dos semanas para el día de las elecciones, singulares e históricas, que han tenido una reacción en contra muy intensa, desde el ámbito político, mediático y legal, sin que hasta ahora haya hecho mella en su realización, a costa de la frustración de la oposición, que ahora ha estado llamando a la abstención. Por iniciativas no han parado, buscan cualquier resquicio para entorpecer el proceso, en aras de que fracase y se dé marcha atrás a lo irremediable. Es la búsqueda del regreso al pasado, el cual añoran y extrañan, sin encontrar propuestas que convenzan a los millones de mexicanos que apoyan al actual régimen, identificado como el segundo piso de la Cuarta Transformación.

En los últimos días, la oposición se ha colgado del planteamiento de los líderes de la Cámara de Diputados y del Senado, sobre la identificación de 26 personas candidatas a juzgadores identificadas con el crimen organizado que no cumplen con el requisito de probidad. Para la oposición esto ensucia el proceso y lo contamina. El punto es que generaliza, como si eso pintara todo el proceso. La cifra dada, que algunos analistas plantean que es un poco más, es una ínfima proporción en relación de los poco más de cuatro mil candidatos (as) registrados (as).

Igual criterio debemos seguir con el mapa de riesgos para el día de las elecciones. Conforme datos proporcionados por el INE, hasta ahora hay datos de alerta de seguridad en 19 seccionales electorales, que son nada en comparación de las más de 84 mil casillas que se instalarán el próximo primero de junio.

Un tercer aspecto cuestionado sin conocimiento pleno, es la presunta no participación ciudadana, bajo la diferencia con respecto a las elecciones consideradas como tradicionales, que los cómputos no se realizarán en mismas mesas de casilla, sino en sesión continua de los distritales, en procedimiento que iniciará la misma noche del primero de junio y podrá concluir hasta el 12 de junio.

No se deben magnificar problemas como los antes mencionados, los cuales por si mismos no pueden poner en entredicho un proceso, que aún con ellos, va. Lo que no quiere decir que haya que desdeñarlos, al contrario, darles el tratamiento que ameritan y correspondan. En todo caso, se tendrían que hacer los ajustes necesarios para evitar se presenten nuevamente. Recordemos que las elecciones venideras apenas serán la primera parte de la renovación del Poder Judicial, donde la segunda será hasta el año 2027.

Es claro que después de la jornada electoral (en lo personal convencido que el resultado será exitoso) y que se conozcan los resultados definitivos el 15 de junio, se deberá hacer el recuento correspondiente y adoptar las medidas que correspondan para mejorar el proceso siguiente.