Línea de transportes acusa posible tráfico de influencias que les impide trabajar en Zacatlán y Huauchinango

Los ayuntamientos de Huauchinango y Zacatlán revocaron los permisos otorgados a la nueva línea de autobuses Autotransportes Socios Unidos Poblanos (ASUP), cuyo arranque estaba programado para este lunes.​

La empresa, conocida como la “Línea Rosa”, tenía previsto iniciar operaciones con rutas que conectarían directamente Huauchinango, Zacatlán y Xicotepec.​

Los concesionarios de ASUP expresaron su inconformidad tras la cancelación de los permisos para las terminales en ambos municipios, que habían sido autorizados con anterioridad. Según denunciaron, la decisión pudo haber sido influenciada por presiones externas, presuntamente provenientes de Elizabeth Vite Vargas, propietaria y gerente general de la empresa US SA de CV.​

De acuerdo con los socios de la línea de autobuses, la empresa afectada cumplía con todos los requisitos establecidos por la Secretaría de Movilidades y Transporte del estado de Puebla. Además, habían adquirido unidades seminuevas con el objetivo de ofrecer un servicio seguro y con mejores condiciones de comodidad para los usuarios.​

Pese a ello, los gobiernos municipales decidieron retirar las autorizaciones que permitían el funcionamiento de las terminales, lo que generó incertidumbre entre los transportistas y usuarios que esperaban la puesta en marcha del nuevo servicio.​

Los integrantes de ASUP solicitan la intervención del gobernador Alejandro Armenta y del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) estatal.​

Los transportistas solicitaron una revisión del caso y aseguraron que su intención es contribuir a mejorar la movilidad en la región norte de Puebla mediante un servicio regulado y con apego a la ley.​