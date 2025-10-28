Lunes, octubre 27, 2025
NoticiasEducación

Asume Jorge David Cortés la Dirección de Comunicación Institucional en la BUAP

Edwins García es nueva titular de Gestión de Rectoría; Mary Parra va a Publicaciones

La BUAP designa nuevos titulares en Comunicación Institucional, Gestión de Rectoría y Publicaciones para fortalecer su administración
La BUAP designa nuevos titulares en Comunicación Institucional, Gestión de Rectoría y Publicaciones para fortalecer su administración
Martín Hernández Alcántara

La rectora de la BUAP, María Lilia Cedillo Ramírez, tomó protesta hoy a los nuevos titulares de las direcciones de Comunicación Institucional y de Gestión de la BUAP: Jorge David Cortés Moreno y Edwins García Hernández, respectivamente. Así también, a Mary Kriss Parra Górriz, como directora General de Publicaciones y Natalia González Rosas, subdirectora Administrativa de la Dirección de Comunicación Institucional.

Te puede interesar: Cedillo garantiza libertad de expresión en la BUAP   

Con más de 25 años de experiencia en docencia e investigación, Jorge David Cortés Moreno es doctor en Administración Pública. Nivel I del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, es experto en análisis y estudios de opinión pública y de mercado; ha sido asesor y consultor en gestión organizacional, educación y marketing.

Autor de diversos artículos y coautor de más de 10 libros sobre ciencia política, educación y elecciones, entre otros temas, desde 1999 es profesor investigador en la BUAP, donde fue cofundador del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico y de la hoy Facultad de Artes Plásticas y Audiovisuales.

Por su parte, la maestra Edwins García Hernández, nueva titular de la Dirección de Gestión de Rectoría, ha ocupado los cargos de directora de Relaciones Públicas de la Dirección de Atención y Gestión Universitaria; subdirectora de Cultura Física de la Dirección de Deporte y Cultura Física; y, el más reciente, directora de Comunicación Institucional, entre otras funciones dentro de la administración central de la BUAP.

A su vez, Mary Kriss Parra Górriz, nueva titular de la Dirección General de Publicaciones, es egresada de la licenciatura y maestría en Ciencias Políticas de la BUAP, casa de estudios que le otorgó en 2024 el grado de doctora en Gobierno y Política. Se ha desempeñado en la docencia, consultoría y medios de comunicación. Es coautora en diversas publicaciones y libros, entre estos Agentes Socializadores y su Opinión Pública sobre Corrupción en México; Entre átomos y moléculas: El estudio de la opinión pública a través de la socialización política; y, La construcción de lo público a debate.

La Subdirección Administrativa de la Dirección de Comunicación Institucional estará a cargo de María de Jesús Natalia González Rosas, maestra en Administración de Instituciones de Educación Superior por la BUAP, quien tiene más de 27 años de trayectoria administrativa en la institución.

Se desempeñó como responsable del área de contratos y convenios de la Oficina de la Abogada General y del área legal de la Dirección General de Publicaciones; además, como directora de Gestión de Rectoría.

Consulta: La rectora Lilia Cedillo nombra a Damián Hernández como secretario general de la BUAP

Temas

Más noticias

Ciencia y tecnología

Bacterias fueron las causantes de diezmar al ejército de Napoleón

La Jornada -
Reuters París. La retirada de Rusia de Napoleón Bonaparte y la Grande Armée francesa en 1812 fue un cataclismo que marcó el principio del fin...
Ciencia y tecnología

“Momias” de dinosaurio revelan una sorpresa: pezuñas en pies

La Jornada -
Reuters Washington. Dos "momias" fosilizadas del dinosaurio con pico de pato Edmontosaurus, desenterradas por científicos en las tierras baldías de Wyoming, revelan su anatomía externa...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Duró pocas horas “normalidad” presumida por SEP en Tecnológico de Texmelucan

Martín Hernández Alcántara -
Pocas horas duró la normalidad reportada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan (ITSSMT), pues...

Alumnos de la Facultad de Ciencias de la Electrónica ganan oro en Infomatrix Argentina 2025

Martín Hernández Alcántara -
Signavox es una aplicación web para traducir el lenguaje de señas mexicano (LSM) a oraciones, se trata de un traductor desarrollado por estudiantes de...
00:01:41

Castillo: para atender la cuenca del río Atoyac es necesario un plan integral y nacional

Paula Carrizosa -
Integral, nacional y organizado. Esas, son las características que debe de tener el plan integral de atención a la cuenca del río Atoyac que propongan...

Más noticias

“Alito” y Fernández Noroña volverán a verse cara a cara hoy

Martín Hernández Alcántara -
Dos días después de que el líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, golpeó a su homólogo en la Cámara Alta del PRI, ambos volverán...

En la UAP estudian pápalo y pipicha para hacer frente al crecimiento de cepas patógenas

Martín Hernández Alcántara -
Uno de los principales problemas de salud en el mundo es la resistencia de los microorganismos a los medicamentos. Por ello, es necesario buscar...

Se fabrican en la BUAP nanofibras para remover metales pesados en agua

Martín Hernández Alcántara -
Para atender problemas urgentes en materia de salud pública, investigadores y estudiantes de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas (FCFM), así como de otras...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025