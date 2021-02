Presenta gobierno denuncia contra aspirante a diputado acusado de pedofilia

La Procuraduría de la Defensa del Menor del DIF estatal presentó una denuncia de hechos ante la FGE para que investigue a José Elías Medel Galindo, aspirante a una diputación local por MC, tras las fotografías donde aparece besando en la boca a su hija y que publicó en redes sociales.

Así lo informó, en rueda de prensa, el gobernador Miguel Barbosa Huerta este jueves quien dijo que no podía manifestarse al respecto, ya que para eso están las autoridades correspondientes que se basarán en las indagatorias como es la Fiscalía General del Estado (FGE).

“Sobre ese hecho ya se presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía para que realice las investigaciones del caso y quede deslindado si dichas fotografías tienen, diría yo, algún contenido inadecuado para la menor y quede perfectamente definido que no está en riesgo la menor, porque eso es lo que se tiene que hacer”, expresó.

Refirió que lo que se busca es garantizar si la pequeña ha sido dañada de alguna forma o no y, en su caso, deslindar o fincar las responsabilidades que correspondan, porque por el momento se trata sólo de indicios que deben ser esclarecidos de manera puntual.

“Yo no me voy a manifestar en ese sentido porque no me corresponde a mí, sino a la Fiscalía y a lo que está haciendo la Procuraduría”.

Es necesario precisar que en días pasados Medel Galindo anunció que se registró como precandidato a diputado local por el distrito 7 de San Martín Texmelucan, en donde lo conocen como “el abogado del pueblo”.

MC lo baja de la contienda

Tras darse a conocer esto, fue acusado por colectivos feministas de pedofilia en contra de su hija, quien tendría diez años y que podría ser tratada como su pareja sentimental, pues publicó fotos en las que se ve a la menor desnuda y en las que está besándola en la boca.

Ante esto, Movimiento Ciudadano determinó sacarlo de la contienda por la falta de apoyo y el desacuerdo que generó en redes sociales su comportamiento, ya que en el partido no tienen cabida quienes atenten contra la integridad de niñas, niños y todas las personas.