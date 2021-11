Asociación Estatal de Padres de Familia tramitará amparo para que retiren concesión a Agua de Puebla por dotar de líquido contaminado a escuelas

La Asociación Estatal de Padres de Familia (AEPF) recurrirá a un amparo y/o algún otro recurso jurídico para obligar a las autoridades de Puebla a que retiren a Concesiones Integrales la concesión del agua, luego de que se dio conocer que la suministra contaminada a las escuelas públicas de la capital del estado.

Lo anterior fue confirmado por el presidente de la agrupación, Alejandro Águila Argüelles, quien declaró a La Jornada de Oriente que no se puede permitir que la empresa siga presentando fallas en el servicio y que ahora, además, ponga en riesgo la salud de los alumnos, como se indica en un estudio que fue dado a conocer por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el que se indica que el líquido con el que abastece a las instituciones educativas contiene heces fecales humanas y de animales, arsénico, manganeso, plomo, sulfatos, nitratos y otros parámetros químicos que le dan al mismo dureza total y turbiedad.

El también presidente de la Asociación Nacional de Padres de Familia sostuvo que no se debe permitir que la empresa mande una “porquería” de agua, con la cual se lavan las manos los alumnos, pues podrían enfermar de cáncer o tener afecciones en la piel.

“Nosotros vamos a analizar bien esta queja y estaremos haciendo la acción pertinente, lo que nos aconseje o nos sugiera nuestra área jurídica… Podríamos generar un juicio de carácter federal para ampararnos en contra de eso porque es una acción de autoridad que generó el gobierno y que no han hecho absolutamente nada. Exigirles que le retiren la concesión a estos señores porque no es primer escándalo en el que están metidos, entonces yo creo que ya es hora de apretarlos y quitarles el agua”, comentó vía telefónica.

Águila Argüelles insistió que es lamentable que pese a las fallas de Agua de Puebla para Todos (nombre comercial de Concesiones Integrales), los gobiernos estatal y municipal no estén haciendo nada por obligarla a cumplir.

Añadió que la decisión de la asociación de entrar al terreno de lo legal es porque las recomendaciones de la CNDH son como llamadas a misa.

En ese contexto, el presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia también reprochó que sean los padres de familia quienes tengan que pagar por el agua y energía eléctrica, toda vez que los inmuebles educativos son propiedad del gobierno.

Añadió que varias escuelas tienen enormes deudas con la concesionaria, mismas que están siendo pagadas en parcialidades, luego de acuerdos a los que se llegaron en la administración de Antonio Gali.

Sin embargo, indicó que no son los progenitores quienes tendrían que cubrir esos pasivos sino el gobierno porque para eso recauda impuestos de los ciudadanos.

“En algunas escuelas hay quejas de cortes. Es más quiero decir que yo soy una de las personas que les aconseja a las asociaciones (de padres de familia) que no paguen para que lo corten y quien lo contrate que sea, en este caso le correspondería a la secretaría de Educación porque así se obliga, porque son ellos los que tienen que contratar, una mesa directiva no puede porque el dueño del edificio es el estado no nosotros”, finalizó.