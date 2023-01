Asimilación criminal

Un 3 de enero, pero de 1895, 19 líderes Hopi fueron encarcelados en Alcatraz acusados de sedición por negarse a permitir que sus hijos fueran llevados a internados donde serían “civilizados”. De acuerdo con la página A history of racial injustice (disponible en https://calendar.eji.org/racial-injustice/jan/03) a “fines del siglo XIX, el gobierno de los EE. UU. buscó ‘americanizar’ a los niños nativos americanos obligándolos a asistir a escuelas asimilacionistas dirigidas por blancos, a menudo lejos de sus hogares y familias. En 1887, el gobierno estableció el internado Keams Canyon en la actual Arizona y presionó a los padres nativos americanos de la tribu Hopi para que inscribieran a sus hijos. Las familias Hopi que cumplieron con la orden del gobierno y enviaron a sus hijos a la escuela fueron consideradas ‘amigas’, mientras que las que se negaron fueron tildadas de ‘hostiles’. Cuando la mayoría de los padres se negaron a separarse de sus hijos voluntariamente, el gobierno recurrió a la fuerza y ​​envió soldados para reunir a los niños y enviarlos a Keams Canyon”. Este episodio, que es tan sólo uno de miles que se escenificaron durante décadas en Estados Unidos y en Canadá, es evidencia de la forma en que los gobiernos de esos países trataron “el problema indígena”, que como he mencionado en otras entregas de esta columna, es la manera en que diversas administraciones en todo el continente segregaron, “asimilaron” y despojaron a las comunidades originales. Si ya no era “correcto o aceptable” simplemente masacrarlos o segregarlos, pues entonces había que destruir su identidad a través de la asimilación. El portal denuncia lo que se publicó en la prensa por esos días: “Después de los arrestos de enero de 1895, el San Francisco Chronicle informó que ‘[d]iecinueve indios apaches de aspecto asesino’ habían sido encarcelados en Alcatraz, ‘porque no dejaban que sus hijos fueran a la escuela’. El periódico agregó que ‘no tienen dificultades aparte del hecho de que han sido arrancados groseramente del seno de sus familias y son prisioneros y prisioneros permanecerán hasta que hayan aprendido a apreciar las ventajas de la educación’. Los líderes Hopi fueron encarcelados en las celdas de madera de Alcatraz durante casi un año”.

En este sentido, en mayo de 2022 se presentaron los resultados de una investigación realizada por el Departamento del Interior del Gobierno de los Estados Unidos del Demócrata Biden, encabezado por Deb Haaland, primera mujer de una comunidad originaria a cargo de esa agenda, para determinar los resultados de las políticas de asimilación seguidas por ese país desde el siglo XIX. Según una nota publicada en el portal de la BBC Mundo (disponible en https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-61424775) “las muertes infantiles en esos internados podrían ascender a ‘miles o decenas de miles’, a medida que avanzan las investigaciones. (…) Entre las primeras conclusiones del informe gubernamental se destaca la identificación de 53 enterramientos vinculados a esos internados. Muchos de ellos son tumbas sin identificar”. Tal investigación se llevó a cabo a raíz de las tumbas encontradas en las escuelas similares que se descubrieron en Canadá. Estados Unidos es uno de esos países que ha establecido relaciones complejas entre los diferentes grupos sociales que se han ido acumulando en su historia, sea que migraran hacia allá buscando fortuna o que fueran llevados en calidad de esclavitud; sin embargo, pareciera que quienes han enfrentado una de las peores partes han sido las comunidades originarias que han sido sistemáticamente segregadas, en el mejor de los casos y eliminadas, en el peor, en ese largo y continuado genocidio en el Continente. “Entre 1819 y 1969 -continúa la nota-, el sistema federal de internados para niños indígenas en Estados Unidos se componía de 408 escuelas federales en 37 estados (entonces territorios), según el informe. (…) Gran parte de esas escuelas se ubicaban en los actuales estados de Oklahoma, Nuevo México y Arizona”. Según el informe, en tales centros se escenificaron numerosos abusos, maltratos y, por supuesto, muertes. No solamente se les separaba de sus familias, sino que se les imponía todo un sistema de pensamiento diferente al que podrían haber obtenido en sus comunidades, incluyendo la religión. Por si fuera poco, fueron forzados a trabajar y se les impedía hablar sus lenguas. “’El sistema federal de internados desplegó metodologías sistemáticas de militarización y de alteración de la identidad para intentar asimilar a los niños indios americanos’, dice el informe. ‘Las normas a menudo se hacían cumplir mediante castigos corporales, como el aislamiento, la flagelación, la privación de alimentos, azotes, bofetadas y esposas’. (…) Si trataban de escapar, el castigo era peor”.

En nuestro país no conozco de instituciones similares, pero durante muchos años, las políticas se encaminaron a la asimilación y castellanización de los pueblos originarios. De lo que se trataba era de llevarles la modernidad sin siquiera preguntarles si eso es lo que deseaban. Pero para qué preguntarles, si es que son “evidentes las bondades” del modelo civilizatorio, capitalista y extractivista que nos rige desde que los europeos pusieron pie en el continente. Por supuesto que estoy siendo irónico, tal modelo ha mostrado con creces que no funciona, no al menos para beneficiar al mundo en general, sino a los capitales. Lo he dicho en otros espacios, todavía hoy hay quien afirma que el atraso es porque todavía hay muchas comunidades que “no hablan español”. Según un reportaje sobre educación indígena publicado en el portal UV- Intercultural (disponible en https://www.uv.mx/uvi/general/educacion-indigena-en-mexico-entre-el-rezago-y-la-exclusion/) por “décadas, el sistema educativo buscó la asimilación e integración de los indígenas a la cultura nacional, con un proyecto que ha sido calificado como ‘etnocida’, que buscaba antes que todo que aprendieran español (castellanizarlos), hacerlos parte de la cultura nacional, explicó Guadalupe Mendoza Zuany, especialista en política educativa e investigadora del IIE”. Hoy, después de décadas de lucha, existen diversos modelos de educación bilingüe e intercultural con resultados diferenciados. Empero, la formación de intelecturales en los pueblos originarios ha traído como consecuencia resultados que todavía deben ser analizados. Es decir, el hecho de que contemos con hombres y mujeres de comunidades originarias con altos niveles formativos, no significa que se haya logrado algo positivo pues en realidad, como a nosotros también, se les ha encausado en los modelos dominantes que desde occidente se han implementado, como mencioné hace dos columnas.

Más adelante, según se denuncia en un reportaje publicado en el canal del grupo mediático editorial Vox de Estados Unidos llamado “How the US stole thousands of Native American children” (disponible en https://www.youtube.com/watch?v=UGqWRyBCHhw) se afirma que en torno a los cincuenta del siglo pasado, se optó por cerrar las escuelas luego de escádalos de abusos diversos (entre ellos, sexuales, psicológicos y físicos), se decidió arrebatar los hijos a los padres, pretextando su incapacidad de mantenerlos y educarlos. Miles de niños y niñas fueron dados en adopción a familias de blancos con la intención de “matar lo indio” en ellos. Varias personas son entrevistados en el reportaje y se lamentan de haber sido separados de sus familias y de haber perdido su auténtica identidad. No osbtante, tal resultado es positivo para los que llevaron a cabo ese sistema desde el gobierno, pues, a final de cuentas, el objetivo final era asimilarlos en la cultura occidental. No bastó con arrebatarles sus tierras, también hay que borrarlos a como dé lugar. Abundan los materiales en los canales de video que exponen la agreste vida de la que han sido objeto las comunidades y de las diversas maneras en que han logrado recuperar algo de su propia identidad. Hay movimientos fuertes en todos los territorios otrora habitados por las comunidades, aunque nada todavía como el “Black Lives Matter” pero, como lo dije en aquellas columnas dedicadas a lo relacionado con los incidentes de Oglala (https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/thunderheart/), la respuesta de las autoridades ha sido contundente, feroz, agresiva y respaldada por todos los órdenes de gobierno. Recientemente he visto que existe un movimiemto en la plataforma Tiktok denominado “What native are you?” en donde numerosos jóvenes de comunidades originarias de Estados Unidos, Canadá e incluso México, se muestran con algunos atributos que representen su identidad, ya sea la ropa, el adorno corporal (pintura, peinados, tocados, pendientes, tatuajes), canciones, danzas, en fin, numerosos elementos, con lo que muestran orgullosos su origen e identidad (apache, maya, lakota, cree, navajo, cherokee, hopi y un largo etcétera). Los embates contra los pueblos originarios siguen manifestándose pues nuestro continente sigue profundamente colonizado. Ya sea por racismo, por clasismo o pretextando desarrollo y progreso que ocultan el modelo extractivista actual, los ataques continúan y tales grupos siguen siendo incómodos para el sistema. Mientras no se dé un cambio de paradigmas, esas lacras que terminan en “ismo” segurián existiendo. Pero afortunadamente, los pueblos resisten y siguen construyendo identidad de todas las formas posibles.