Asilo a Morales, por razones humanitarias, no ideológicas: Juan Ramón de la Fuente

El representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan Ramón de la Fuente (JRF), advirtió a quienes han criticado el asilo dado a Evo Morales por el gobierno de la República que preside Andrés Manuel López Obrador que la razón del apoyo al dimitente mandatario boliviano fue por motivos de humanidad, no ideológicos, y que de no haberlo hecho posiblemente en este momento se podría estar lamentando su muerte.

En una entrevista exclusiva que concedió a La Jornada de Oriente (JO) ayer por la tarde, el exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dijo que hay argumentos suficientes para defender el asilo del mandatario sudamericano.

“México es un país de asilo desde el siglo XIX, son decisiones de las que no nos hemos arrepentido. Todas las veces que se ha dado asilo, hubo una natural controversia, pero ha sido benéfica para el país, porque México demuestra al mundo que es un país abierto y generoso”, expreso De la Fuente, quien fue entrevistado después de la ponencia con la que se inauguró la Conferencia de la Asociación Internacional de Universidades, que se celebra en la Universidad Autónoma de Puebla (UAP)

JO– ¿Qué le diría a los mexicanos que no están conformes, desde los partidos políticos hasta los ciudadanos?

JRF– Bueno, creo que desde luego están en su derecho, pero habría que ver la causa fundamental del asilo y hacer una distinción entre buscar asilo y buscar refugio como ya lo dijo el canciller Ebrard, que ha estado realmente muy pendiente de todo el proceso.

El asilo se da por razones ideológicas, cuando la persona que lo busca se siente amenazado en su vida o integridad física. El asilo es un proceso, por naturaleza, humanitario, es un derecho humanitario que México lo tiene considerado en su constitución, no todos los países lo tienen considerado.

Yo me pregunto si alguien de los que están en contra, que puede tener sus razones y son respetables, qué pensaría si por no haberle dado asilo a Evo Morales hoy ya no estuviera entre nosotros. Porque él lo que dice bajándose del avión es “gracias a México, porque estoy vivo gracias a que me dieron asilo”. Alguien puede no creerle, yo no tengo razón para cuestionarlo.

Entonces es una razón humanitaria que, me parece, está por arriba de las ideologías, que cuando se trata de la vida o de la integridad física de alguna persona, está por arriba de las ideologías, me parece que es un valor superior: la vida humana es un valor superior y México ha honrado esta tradición una vez más y creo que hay muy buenos argumentos para defenderlo y mientras haya puntos de vista contrastantes, pues lo podremos seguir debatiendo.

JO– Hay alguna manera de que el golpe de Estado sea abordado en la ONU?

JRF– Puede llegar a serlo, no lo ha sido, hay que estar pendientes. Justamente mañana (hoy) vuelo de regreso y puede escalarse. No se ha planteado a ese nivel, pero vamos a ver qué pasa, todavía hay una gran dosis de incertidumbre, no se sabe muy bien qué va a pasar ahí, entonces hay que estar muy pendientes.

De cualquier forma México hizo desde un principio tanto en la OEA como en la ONU, cual era su posición, esa la vamos a mantener y estos son los argumentos que vamos a sostener.

JO– ¿Lo va usted a plantear en la ONU?

JRF– No, no es una iniciativa que nos toque a nosotros plantearla, el asunto puede escalar en un momento dado y si escala en la ONU, pues tenemos que esgrimir nuestras razones.