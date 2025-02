Seis municipios no aclararon el gasto de 63.2 mdp en 2023, señala la ASF

Un gasto sin aclarar por 63.2 millones de pesos detectó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la revisión al gasto federal que los municipios de Tehuacán, Amozoc, Atempan, San Pedro Cholula, San Martín Texmelucan y Tepeaca realizaron durante 2023.

Así se aprecia en la tercera entrega que la ASF presentó el viernes pasado a la Cámara de Diputados sobre la revisión a la cuenta pública de 2023.

Según el reporte de auditoría, además de los municipios mencionados, también se auditó al municipio de Puebla, el cual tuvo observaciones por 186.2 millones de pesos.

En la lista también se encuentran Atlixco, Chiconcuautla, Quimixtlán y Teziutlán, pero la revisión a estos no generó ninguna observación, es decir, hicieron un uso correcto de los recursos federales que recibieron en 2023.

En contraste, Tehuacán sumó observaciones por 25.4 millones de pesos. Posteriormente sigue Amozoc, con 17.1 millones; Atempan, con 12.7 millones; San Pedro Cholula, con 3.3 millones; Texmelucan, con 3.2 millones y Tepeaca, con 1.5 millones.

¿Qué encontró la ASF?

En su informe la Auditoría señala que en Tehuacán detectó una obra pública que no se encontró en operación y en la cual se determinaron conceptos y volúmenes pagados que no fueron ejecutados, por 1.7 millones de pesos.

En Amozoc el organismo ubicó el pago de 7.8 millones de pesos por el pago de un proyecto para la realización de un estudio de impacto ambiental de obras que fueron ejecutados en fechas anteriores a la contratación y ejecución del propio análisis.

La Comuna también realizó pagos de dos obras de las que no fue posible verificar que los trabajos pagados se encontraron ejecutados, concluidos y en operación; asimismo, se determinaron irregularidades administrativas consistentes en que no se proporcionaron las fianzas de cumplimiento y de vicios ocultos de cuatro contratos de obra pública y se reintegraron de manera extemporánea los recursos remanentes del fondo.

En Atempan, la ASF encontró que dos obras públicas no cumplieron con los objetivos del fondo, tres no fueron ejecutadas y una se encontró sin operar; asimismo en una obra se identificaron conceptos pagados no ejecutados, en otra estos no cumplieron con las especificaciones contratadas y el proyecto correspondiente al rubro de gastos indirectos no correspondió a estudios o proyectos de obras o acciones ejecutadas en el ejercicio fiscal 2023.

San Pedro Cholula no incurrió en observaciones en el ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2023; sin embargo, no existió congruencia de la información enviada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Temexmelucan, según el informe, incurrió en inobservancias de la normativa, lo que generó observaciones por un total de 477.7 mil pesos que corresponden a pagos realizados por servicios de elaboración de estudios y proyectos que no se encuentran vinculados con obras financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2023.

En tanto que en Tepeaca la ASF indicó que el ayuntamiento no proporcionó la documentación completa de los procesos de adjudicación y contratación de adquisiciones; asimismo, no presentó la documentación que acredite la prestación de los servicios por 1.5 millones de pesos.