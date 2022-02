Asevera el gobernador que en Quecholac hay ausencia de Estado de Derecho

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, consideró que Quecholac está exento del Estado de Derecho por la evidente vinculación de autoridades comunales con el crimen organizado. Sin embargo, el mandatario dijo que sigue buscando hacer justicia y detener a quienes en este municipio encabezan las bandas de huachicoleros.

“Tenemos el problema de Quecholac, así se los digo, aún cuando hay un presidente electo detenido, no hay condiciones que permitan decir que el Estado de Derecho prevalezca en ese municipio y, bueno, a ver, son cosas que están frente a todos nosotros y que ahí se deberán resolver, se los digo, no vamos a quitar, no nos vamos a apartar de ese propósito de aplicación de la ley para poderle garantizar a la ciudadanía libertad, seguridad y Estado de Derecho”, expresó el titular del Poder Ejecutivo estatal.

Abundó: “Y claro que tenemos más complicaciones en más municipios de esa zona y tenemos que fortalecer la Seguridad Pública en mucho de esa zona, desde la colindancia con Veracruz se convierte en Puebla, ahí empieza el problema y pues todo se genera a través de los ductos, gaseoductos, dos que cruzan al estado (de Puebla) por el centro y que genera toda esa condición”.

Insistió: “es un asunto real, que estamos enfrentando todo el tiempo y yo les digo a ustedes que el gobierno del estado no está vinculado a ningún interés delincuencial, estamos confrontados y por eso y por muchas razones de la propia sociedad, es por lo que mantenemos un nivel de seguridad. No quiero decir, para no entrar en controversias, pero qué permite a la gente seguir viviendo en las regiones y municipios en Puebla, no hay la especie de zonas de control de las bandas, no lo hay y no dejamos que eso crezca”.

El 20 de octubre del año pasado, agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) descubrieron un túnel, decomisaron ocho armas largas, 100 cartuchos útiles, droga y detuvo a dos hombres durante cateos realizados en ranchos localizados en los municipios de Quecholac y Palmar de Bravo, en el triángulo rojo, región en la que opera el presunto líder huachicolero Antonio Valente Martínez Castillo alias “El Toñín”.

El túnel, que tenía unos 50 metros de longitud, fue localizado en un rancho de la localidad de San Bartolomé Coscomaya, en Quecholac, el cual seguía en proceso de excavación.

Durante los cateos también fue asegurado un rifle AR-15, una bolsa con sustancia parecida al cristal y dos paquetes de aproximadamente 150 gramos cada uno con hierba verde de características similares a la marihuana, según informó la Fiscalía a través de un comunicado.

Además, Quecholac, Amozoc, Puebla y San Martín Texmelucan, son los municipios con el mayor aumento en denuncias por asaltos en carretera durante el cuarto trimestre de 2021, además, conjuntamente con Puebla concentraron la mitad de los 311 casos reportados en ese periodo.

Así se indica en un análisis realizado por el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim) con base en cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

De acuerdo con el informe, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del año pasado, las autoridades abrieron 311 carpetas de investigación por asaltos contra transportistas, las cuales representan un aumento de 50.2 por ciento en comparación con los casos reportados en el mismo periodo, pero de 2020, cuando estos ascendieron a 207.