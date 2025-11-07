Asesino del alcalde de Uruapan, de 17 años y originario de Paracho

Morelia, Mich., Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años, originario del municipio de Paracho, fue identificado como el autor material del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, informó ayer el fiscal general del estado, Carlos Torres Piña.

Durante una transmisión en vivo, detalló que familiares del menor de edad reclamaron su cadáver la tarde del miércoles y reconocieron que éste se ausentó de su hogar una semana antes de perpetrar el crimen.

Torres Piña precisó que el cuerpo de Ubaldo dio positivo a pruebas toxicológicas, específicamente a metanfetamina, así como a la de rodizonato de sodio, que comprueba que fue quien disparó en siete ocasiones una pistola calibre .9 milímetros contra el edil.

Señaló que los avances de los actos de investigación e inteligencia han permitido determinar que en el asesinato de Manzo, de 40 años, participaron más de dos personas y que el homicidio se encuentra relacionado con grupos de la delincuencia organizada, pero no precisó a cuáles se refería.

En declaraciones hechas en días anteriores a medios de comunicación, Torres indicó que el arma se utilizó también en dos ataques cometidos en octubre pasado, en Uruapan, vinculados con el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La noche del sábado anterior, Ubaldo Vidales logró burlar a los escoltas de Manzo para dispararle a quemarropa cuando se encontraba en el tradicional Festival de Velas, en la plaza principal de Uruapan, en la conmemoración de la Noche de Muertos; fue abatido por el equipo de seguridad del edil.

Ayer se cumplieron cinco días de movilizaciones en la entidad en memoria del alcalde uruapense con una marcha silenciosa en Morelia.

Hallan con vida a ex alcalde de Zinapécuaro

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que fue hallado con vida el ex alcalde morenista de Zinapécuaro, Alejandro Correa Gómez, de 41 años, quien estaba reportado como desaparecido desde el pasado 2 de noviembre.

Los familiares del ex edil denunciaron que lo habían visto por última vez el sábado anterior en la comunidad de Tierras Coloradas, en Ciudad Hidalgo, por lo que la FGE emitió una ficha de búsqueda, además de que fuerzas federales y estatales pusieron en marcha un operativo para dar con su paradero.

Ayer, la FGE difundió que el expresidente municipal fue hallado, pero hasta anoche no había detallado dónde ni en qué condiciones.

Muere aguacatero por explosión de mina terrestre

El propietario de una huerta de aguacate falleció ayer debido a la explosión de una mina terrestre en un predio ubicado en el municipio de Cotija, informó la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

La familia de la víctima dio a conocer a las autoridades que por la mañana el agricultor, identificado como Alfonso N, de 53 años, salió a una de sus parcelas para realizar labores cotidianas y al ir caminando entre los árboles pisó una mina de fabricación casera, por lo que perdió la pierna izquierda y sufrió lesiones graves en otras partes del cuerpo.

El pasado 27 de mayo, en la comunidad del Santuario, municipio de Los Reyes, el estallido de una mina alcanzó a una patrulla militar y dejó seis soldados muertos.

