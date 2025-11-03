Lunes, noviembre 3, 2025
Asesinan a tres hombres en Eloxochitlán, entre ellos un menor de edad

Habitantes de San Miguel Eloxochitlán demandan intervención del gobierno estatal ante la escalada de violencia que ha dejado múltiples víctimas en el municipio de la Sierra Negra.
Elizabeth Rodríguez Lezama

Tehuacán. Tres hombres, entre ellos un menor de edad, fueron asesinados en Tlazolapa, inspectoría perteneciente a San Miguel Eloxochitlán, municipio ubicado en la zona alta de la Sierra Negra. El caso se suma a otros hechos violentos que han ocurrido en la región.

Los hechos se cometieron la noche del sábado, entre Xonotipa y Loma Bonita. Las víctimas fueron identificadas como Dionisio, de 33 años; Isidro, de 28, y Geovani, de 16. Se desconoce si se trata de vecinos de la misma comunidad.

De acuerdo con vecinos de la comunidad, se escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego y hubo una presencia inusual de personas ajenas a la inspectoría, lo cual generó temor entre los habitantes.

Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron a la población para realizar las diligencias de levantamiento de los cuerpos y trasladarlos al anfiteatro de Tehuacán, donde se realizarán las necropsias de rigor.

Para los vecinos resulta preocupante que hasta el momento el alcalde, Delfino Hernández Hernández, no ha emitido ningún pronunciamiento sobre ese hecho, sobre todo luego de que corrieran rumores en el sentido de que la comuna trató de que el hecho no se hiciera público.

En Eloxochitlán se han cometido otros hechos violentos, por lo que para los pobladores es urgente la intervención del gobierno estatal, debido a que el ayuntamiento no ha logrado garantizar la seguridad del municipio.

Uno de esos casos recientes es el de Benito, de 43 años, taxista, quien fue acribillado con 23 impactos de arma de fuego el pasado 30 de septiembre, luego de que salió de su vivienda tras haber recibido una solicitud para dar un servicio de traslado en su taxi.

Otro más se perpetró a finales de agosto en el camino que une Tequela con Tepepan, poblaciones limítrofes con Veracruz, donde dos hombres fueron asesinados con arma de fuego. Se supo que eran vecinos de Veracruz.

Por seguridad nacional, México debe fabricar semiconductores

México. El desarrollo de los semiconductores en México es un tema de seguridad nacional. Gracias a ellos conocemos la vida como es, con todos...
Impide Israel el ingreso de 76% de los camiones con ayuda acordados

Tel Aviv., Israel sólo permitió la entrada a la franja de Gaza de 3 mil 230 camiones con ayuda humanitaria desde el inicio del...

